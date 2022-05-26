نائب بالبرلمان الأوربي: يجب التحقيق في اغتيال شيرين أبو عاقلة ولن نسمح للجناة بالإفلات من العقاب (فيديو)

نفى النائب في البرلمان الأوربي براندو بنيفي أن يكون الاتحاد الأوربي مارس سياسة الكيل بمكيالين في قضية اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة أو أي قضايا أخرى متعلقة بحريات الصحافة.

وأوضح خلال مقابلة مع برنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، اليوم الأربعاء، أن مواقف البرلمان والمفوضية الأوربية واضحة تمامًا بخصوص الجرائم التي ترتكب ضد الصحفيين سواء في إسرائيل أو فلسطين أو أي بقعة أخرى من العالم.

وأضاف بنيفي أن البرلمان الأوربي لا يقبل باغتيال الصحفيين، كما لا يمكنه السكوت على مثل هذه الجرائم. داعيًا في السياق ذاته إلى ضرورة محاسبة الجهة التي تقف وراء اغتيال مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة.

وذكر النائب الأوربي أن إسرائيل مدعوة لكشف جميع ملابسات اغتيال الزميلة شيرين، ونقل الحقيقة كاملة للمجتمع الدولي بسرعة، ومن غير تردد.

وكانت واشنطن طالبت بفتح تحقيق شامل وشفاف في اغتيال الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة شبكة الجزيرة في فلسطين، والتي استشهدت برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال تغطيتها اقتحام مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، في 11 من مايو/أيار الجاري.

وقال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إنه يتوقع محاسبةَ المسؤولين عن قتلها بشكل كامل، داعياً الإسرائيليين والفلسطينيين إلى إطلاع واشنطن بشكل دائم على تحقيقاتهم الخاصة بمقتل شيرين.

وشدد براندو بنيفي على أن هناك حاجة ماسة لتحقيق مستقل في اغتيال الزميلة شيرين، وأن إسرائيل ملزمة من الناحية السياسية والأخلاقية بتغيير موقفها من هذه القضية لا سيما أن التحقيقات التي أنجزت من قبل السلطة الفلسطينية أو الجهات الأمريكية المختصة أكدت أن إسرائيل ضالعة في اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة.





وأعلنت شبكة (سي إن إن) الأمريكية في تحقيق لها أنها جمعت أدلة تؤكد أن الجيش الإسرائيلي استهدف شيرين أبو عاقلة في جنين بشكل مباشر.

وأكدت (سي إن إن) من خلال مراجعتها للفيديوهات التي تم توثيقها، إضافة إلى أقوال الشهود، عدم وجود مسلحين فلسطينيين، موضحة أن قوات الاحتلال كانت موجودة في الشارع الذي كانت فيه أبو عاقلة، وأنها أطلقت النيران عمداً على الصحفيين، علماً أنهم يرتدون سترات واقية تحدد هويتهم الصحفية.

وشجب عضو البرلمان الأوربي موقف الحكومة الإسرائيلية بعدم السماح للوفد الأوربي بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية للتحقيق في مقتل أبو عاقلة.

وأضاف “هذا خطأ ثانٍ ارتكبته إسرائيل، والبرلمان الأوربي له كافة الصلاحيات في الدخول إلى البلدان التي تربطه بها علاقات معينة”.

وقال بنيفي إن البرلمان والمفوضية بصفتهما المؤسستين الدستوريتين اللتين ترسمان سياسة الاتحاد الأوربي في الداخل الخارج، ستمارس مزيدًا من الضغط الدبلوماسي على إسرائيل. مضيفًا أنه “سيكون لنا لقاءات مستقبلية مع عدد من قيادات الكنيسيت وسنبحث ملابسات هذه القضية على أن تلتزم إسرائيل بكشف النتائج الحقيقة والنهائية للتحقيق أمام المجتمع الدولي”.

وأشار إلى أن أعضاء البرلمان الأوربي سبق أن رفضوا الطريقة الهمجية التي اغتيلت بها مراسلة الجزيرة، وكذلك تعامل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مع جنازتها داخل باحة المستشفى الفرنسي.