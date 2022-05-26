منسي.. شخصية كرتونية جديدة تطلقها “الجزيرة نت” (فيديو)

أطلق موقع “الجزيرة نت” اليوم الخميس، شخصية كرتونية جديدة تحت اسم “منسي”، وهي شخصية ساخرة تسعى للتعبير عن شريحة واسعة من الشباب العربي الذين يعانون التهميش والنسيان.

ويُقدم “منسي” نفسه كشاب له هوية عربية، لكنه منفتح على الثقافات ومتابع جيد للتغيرات والتطورات العالمية، وهذا يدعوه أحيانًا أن يقارن بين أحوال الخارج والداخل، مما قد يصيبه ببعض الخيبة، لكنه لا يفقد المحاولة.

ويعد “منسي” امتدادًا لمسيرة موقع “الجزيرة نت” في فن “الكاريكاتير”، ويأتي هذا المشروع في إطار التطويرات الرقمية التي شرعت “الجزيرة نت” بإدخالها على موقعها الإلكتروني.

وسيكون “منسي” حاضرًا على صفحات موقع “الجزيرة نت”، وعبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام، يوتيوب.