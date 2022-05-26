مشاجرة في مطار تنهي مسيرة عمل لاعب كرة قدم وموظف في الخطوط الأمريكية (فيديو)

أنهت مشاجرة بالأيدي بين موظف في خطوط “يونايتد إيرلاينز” الأمريكية، ولاعب النادي الكندي لكرة القدم الأمريكية “كالجاري ستمبدرس”، مسيرتيهما المهنية وطردهما من العمل، بعد انتشار مقطع مصور للمشاجرة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة اعتداء موظف المطار على اللاعب الأمريكي ذي البشرة السوداء بريندان لانغلي البالغ من العمر 27 عامًا من ولاية جورجيا، الذي رد بلكمات عدة، ليتحول المشهد بعدها إلى شجار بالأيدي داخل إحدى صالات مطار ولاية نيو جيرسي الأمريكية، الخميس الماضي.

وأظهرت مقاطع الفيديو مشاهد مختلفة من العراك، لكن اللقطات جميعها أوضحت أن عامل الخطوط الجوية وهو يلقي باللكمة الأولى، كما أظهرت اللقطات المنشورة الموظف وهو يكافح على قدميه بعد تعرضه لضربات قوية في الرأس.

#brendanlangley upset when he got his bitch ass slapped by a worker when Brendan started it. Lock his punk ass up for life. #newarkairport @CityofNewarkNJ pic.twitter.com/leFuhpKGfy — CJS3LL3RS (@CJS3LL3RS) May 23, 2022

ونقل موقع (ديلي ميل دوت كوم) الأمريكي أن بريندان لانغلي تم اعتقاله ووضعه تحت الحراسة بتهمة الاعتداء. في حين نُقل موظف شركة يونايتد إيرلاينز إلى المستشفى لتلقي العلاج من الإصابات.

وكان مدير فريق “كالجاري ستمبدرس”، جون هوفناجيل قد علّق على الحادثة وقال “بعد معرفة تفاصيل الحادث، نعلن تعليق عمل بريندان لانغلي إلى أجل غير مسمى”، مما يعني عدم مشاركة لانغلي في مباريات الفريق طوال فترة التعليق.

ويُعتقد أن الشجار بدأ عندما استخدم لانغلي كرسيًا متحركًا لنقل أمتعته، بدلًا من عربة أمتعة مدفوعة الثمن تكلفتها 5 دولارات.

وقال محامي لانغلي، إن موكله كان يسير بحقائبه في المطار عندما اقترب منه الموظف وادّعى أنه “يدير المطار”، ووصفه بألفاظ نابية، لرفض الأول استئجار عربة لنقل الحقائب بـ5 دولارات، كما أفادت وسائل إعلام محلية.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتفاعلات تطالب بإسقاط الشكوى ضد لانغلي، وتشجب ردود الفعل المتباينة على الشجار، الذي بدأ باعتداء موظف الخطوط الجوية الأمريكية كما وثق مقطع الفيديو المنتشر.

وانتقد حساب “بروفيسور بلاك تروث” المعني بالدفاع عن حقوق السود الصمت الإعلامي حول مهاجمة اللاعب ذي البشرة السوداء.

وأضاف “تم طرد موظف شركة “يونايتد إيرلاينز” الذي هاجم بريندان لانغلي، في حين كان يجب أن يتم القبض عليه”.

وقال حساب “بلاك أوثوريتي” “تعرض لانغلي للاعتداء من قبل موظف الخطوط الجوية، ولم يتدخل موظفو شركة الطيران أبدًا على الرغم من أن لانغلي طلب منهم النجدة أكثر من مرة”.

وأضاف الحساب “كان لانغلي يدافع عن نفسه، لكن الشرطة اعتقلته وتركت موظف شركة الطيران”.