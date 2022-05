مشاجرة في مطار تنهي مسيرة عمل لاعب كرة قدم وموظف في الخطوط الأمريكية (فيديو)

أنهت مشاجرة بالأيدي بين موظف في خطوط “يونايتد إيرلاينز” الأمريكية، ولاعب النادي الكندي لكرة القدم الأمريكية “كالجاري ستمبدرس”، مسيرتيهما المهنية وطردهما من العمل، بعد انتشار مقطع مصور للمشاجرة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة اعتداء موظف المطار على اللاعب الأمريكي ذي البشرة السوداء بريندان لانغلي البالغ من العمر 27 عامًا من ولاية جورجيا، الذي رد بلكمات عدة، ليتحول المشهد بعدها إلى شجار بالأيدي داخل إحدى صالات مطار ولاية نيو جيرسي الأمريكية، الخميس الماضي.

وأظهرت مقاطع الفيديو مشاهد مختلفة من العراك، لكن اللقطات جميعها أوضحت أن عامل الخطوط الجوية وهو يلقي باللكمة الأولى، كما أظهرت اللقطات المنشورة الموظف وهو يكافح على قدميه بعد تعرضه لضربات قوية في الرأس.

#brendanlangley upset when he got his bitch ass slapped by a worker when Brendan started it.

Lock his punk ass up for life. #newarkairport @CityofNewarkNJ pic.twitter.com/leFuhpKGfy

— CJS3LL3RS (@CJS3LL3RS) May 23, 2022