مسار “ثابت” للقوات الروسية في دونباس.. وأوكرانيا تتهم الناتو “بعدم فعل أي شيء”

وصل القتال بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية إلى أطراف مدينة سيفيرودونيتسك الرئيسية في شرق أوكرانيا، وكان قتالا “صعبا جدا” بحسب ما قال حاكم المنطقة.

واتهم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، حلف شمال الأطلسي بـ”عدم فعل أي شيء في مواجهة الغزو الروسي لبلاده”، وأشاد من ناحية أخرى بـ”القرارات الثورية” للاتحاد الأوربي.

وقال وزير الخارجية الأوكرانية في حديث أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا “نحن ننظر إلى حلف شمال اطلسي (الناتو) كتحالف، كمؤسسة تتنحى جانبًا ولا تفعل شيئًا على الإطلاق”.

وأوضح أنه في بداية الحرب في 24 فبراير/شباط، كان الأوكرانيون ينظرون إلى الناتو على أنه “قوة” والاتحاد الأوربي على أنه مؤسسة “تعرب فقط عن مخاوفها”.

وقال “لكن الحرب أسقطت الأقنعة، رأينا قرارات ثورية اتخذها الاتحاد الأوربي لم يتوقعوا هم أنفسهم اتخاذها”، وأضاف أن تطلعات أوكرانيا “الأورو-أطلسية” نص عليها الدستور، لكن السلطات تعتبر انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوربي أولوية.

وكان الرئيس فولوديمير زيلينسكي قد قال في وقت سابق “علينا الاعتراف بأن أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى الحلف الأطلسي”، وأضاف “أنا سعيد لأن شعبنا بدأ يفهم ذلك ويعتمد فقط على قوته”.

وقال حاكم لوهانسك، في إعلان على شبكات التواصل الاجتماعي “تقدّمت القوات الروسية بشكل كاف لتصبح قادرة على إطلاق قذائف هاون، جرى قتال في الضواحي”.

وخطط الجيش الروسي لمسار بطيء ولكنه ثابت في عمق منطقة دونباس بشرق أوكرانيا منذ أن سحب قواته من مناطق وسط البلاد وشماله لتعزيز الجهود العسكرية في الشرق.

وتخضع (سيفيرودونيتسك) التي كان عدد سكانها قبل الحرب نحو 100 ألف نسمة لقصف روسي متواصل منذ أسابيع، وهي من بين المراكز الحضرية الرئيسية في منطقة دونباس الصناعية المدرجة في قائمة أهداف روسيا العسكرية.

وأشار الحاكم إلى أن هدف روسيا هو “الاستيلاء على منطقة لوهانسك بأي ثمن”، وقال في مقطع فيديو نُشر في وقت لاحق أمس الأربعاء إن روسيا سيطرت حتى الآن على “نحو 95%” من منطقة لوهانسك.

لكن السلطات الأوكرانية لا تزال قادرة على إرسال مساعدات إنسانية وعلى تنظيم عمليات إجلاء من سيفيرودونيتسك، بحسب ما ذكر الحاكم.

من جانبه قال ممثل عن الانفصاليين الموالين لموسكو إن يفيرودونيتسك “محاصرة من الناحية العملية” من قبل القوات الروسية وتلك الموالية لها.

وأشار في حديث مع وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إلى أن “الخروج من سيفيرودونيتسك ممكن من خلال جسر واحد يخضع أيضًا لسيطرة قوتنا النارية”.

