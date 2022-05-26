لم يره أبناؤه منذ 8 سنوات.. إصابة وزير مصري سابق بجلطة في المخ داخل محبسه (فيديو)

قال رئيس حزب الوسط المصري المهندس أبو العلا ماضي إن الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية الأسبق والأمين العام الأسبق لنقابة المهندسين تعرض لجلطة في المخ داخل السجن.

وأضاف أبو العلا ماضي -في تدوينة على فسيبوك- أن الدكتور محمد علي بشر (71 عاما) نُقل إلى مستشفى القصر العيني، حيث أجريت له جراحة بالمخ ثم عاد إلى مستشفى السجن لاستكمال علاجه.

وفي مداخلة هاتفية عبر الجزيرة مباشر قال هاني بشر نجل الدكتور محمد علي بشر إنه ليس لدى الأسرة أي معلومات غير المعلومات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنهم حاولوا بشتى الوسائل -عبر المحامين والوسائط الشخصية- الحصول على أي معلومات للاطمئنان على حالة والدهم الصحية لكنهم لم يتمكنوا من ذلك.

إصابة وزير مصري سابق بجلطة في المخ داخل محبسه.. ونجله يسأل: ما سر التعنت؟#مصر pic.twitter.com/9levstgby7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 26, 2022

وأضاف “علمنا بموضوع إصابة والدي بجلطة في المخ من منشور المهندس أبو علا ماضي، والزيارات ممنوعة منذ عام 2018 حتى زيارات المحامين، ولا يوجد أي تواصل بيننا وبين والدي طوال تلك السنوات وآخر مرة زارته والدتي كانت في يناير/ كانون الثاني 2018”.

وتابع قائلا “نحن كأبنائه لم نره منذ 8 سنوات، ولا نعلم أي شيء عن حالته الصحية ونتمنى ألا تكون حياته في خطر، والموضوع بالنسبة لنا مؤلم لأقصى درجة لأننا لا نستطيع أن نفعل شيئا له”.

وأردف “قدمنا طلبا لمجلس حقوق الإنسان بأن يتم الإفراج عنه نظرا لوضعه الصحي، كما تقدمنا بطلب إدراجه في قائمة العفو الرئاسي بعد تشكيل اللجنة المختصة بهذا الأمر من شخصيات عامة ونأمل سرعة الاستجابة”.

وتساءل “ما سر هذا التعنت مع الوالد؟ لماذا لا نستطيع حتى الاطمئنان عليه بعد ما أجرى هذه الجراحة الخطيرة؟”.

ويعتبر محمد علي بشر أحد أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين، واعتقل في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، ووُجّهت له تهمة التخابر مع الولايات المتحدة والنرويج، وكان يعد همزة الوصل بين النظام المصري آنذاك وقوى المعارضة.