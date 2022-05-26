“عاد من الماضي السحيق”.. أوكرانيا ترفض بشكل قاطع اقتراح كيسنجر التنازل عن أراضيها مقابل السلام

أكدت أوكرانيا رفضها التام لاقتراح وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر (98 عاما) استعداد أوكرانيا للتنازل عن بعض أراضيها لموسكو من أجل التوصل إلى اتفاق سلام.

وقدم عضو البرلمان الأوكراني أوليكسي جونشارينك، الخميس، ما سماه ردا “مهذبا” على فكرة التنازل الأوكراني عن جزء من الأراضي لروسيا مقابل وقف العمليات العسكرية.

I think #Kissinger still lives in the 20th century, and we are in the 21st century and we are not going to give up any inch of our territory. @CNBC https://t.co/671DcqnR0r — Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) May 26, 2022

وقال في تصريحات لموقع قناة (سي إن بي سي) الأمريكية أعاد نشرها على صفحته بتويتر “أعتقد أن السيد كيسنجر لا يزال يعيش في القرن العشرين، ونحن الآن في القرن الحادي والعشرين، ولن نتخلى عن أي شبر من أراضينا”.

وأضاف “يجب أن نوقف بوتين الآن وأن لا ندعه يذهب أبعد من ذلك”، مشيرا إلى أنه يعتقد أن أفضل طريقة لإحلال السلام هي “إدخال أوكرانيا إلى الاتحاد الأوربي بأسرع ما يمكن”.

وأوضح موقع القناة الأمريكية أن ممثلي كيسنجر لم يقوموا بالرد على الانتقادات الموجهة إلى تعليقاته.

من جانبه، هاجم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، اقتراح كيسنجر.

وقال في كلمة مصورة إن كيسنجر “خرج من الماضي السحيق ليقول إنه يجب إعطاء قطعة من أوكرانيا لروسيا”.

وأضاف أن كيسنجر “لا يعيش تقويم 2022 بل عام 1938” في إشارة إلى اتفاقية ميونيخ التي سمحت لألمانيا النازية بضم أراض في غرب تشيكوسلوفاكيا لاسترضائها.

وتابع “بغض النظر عما تفعله الدولة الروسية هناك شخص يقول: دعونا نأخذ مصالحها في الاعتبار، على الرغم من سقوط آلاف الصواريخ الروسية على أوكرانيا ومقتل عشرات الآلاف من المدنيين وعلى الرغم مما حدث من انتهاكات في بوتشا وماريوبول”.

وفي هذا السياق، انتقد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته اقتراح كيسنجر.

وقال في تصريحات صحفية “بالنسبة لنا فإن وحدة الأراضي وسيادة أوكرانيا فوق كل شيء، والأمر متروك لرئيس أوكرانيا وفريقه لتقرير كيفية إجراء مفاوضات السلام التي نأمل أن تبدأ يوما ما”.

Avant que cela ne provoque des soulèvements », Kissinger appelle à la fin de la guerre « Des négociations de paix doivent commencer dans les deux mois », a averti Henry Kissinger, un des architectes majeurs de la politique étrangère des Etats-Unis. pic.twitter.com/wBSNaaQpub — Nawac7 (@Nawac7) May 26, 2022

وأثار كيسنجر ضجة في وقت سابق هذا الأسبوع، عندما اقترح أمام لجنة في المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا أن تكون أوكرانيا مستعدة للتنازل عن بعض الأراضي لروسيا من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مع موسكو.

وقال خلال حديثه في منتدى دافوس إن المفاوضات بين موسكو وكييف “يجب أن تبدأ خلال الشهرين المقبلين، قبل أن تحدث اضطرابات وتوترات تصعب السيطرة عليها”.

وأضاف أنه “من الناحية المثالية” يجب أن يكون الخط الفاصل هو العودة إلى الوضع السابق، وهو “ما يعني تخلي أوكرانيا عن جزء كبير من منطقة دونباس وشبه جزيرة القرم لصالح روسيا”.

وتابع “مواصلة الحرب بعد تلك النقطة لن تكون حول حرية أوكرانيا، بل حرب جديدة ضد روسيا نفسها”.

وتولى هنري كيسنجر منصب وزير الخارجية الأمريكي بين عامي 1973 و1977، كما شغل منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي بين 1969 و1975.

ويذكر أن روسيا ضمت شبه جزيرة القرم بعد انتزاعها من أوكرانيا عام 2014، وأثارت حركات انفصالية في منطقتي دونيتسك ولوهانسك في الشرق، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استقلال تلك المناطق قبل نقل قواته إلى أوكرانيا وشن هجوم واسع النطاق عليها.