“عاد من الماضي السحيق”.. أوكرانيا ترفض بشكل قاطع اقتراح كيسنجر التنازل عن أراضيها مقابل السلام

أكدت أوكرانيا رفضها التام لاقتراح وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر (98 عاما) استعداد أوكرانيا للتنازل عن بعض أراضيها لموسكو من أجل التوصل إلى اتفاق سلام.

وقدم عضو البرلمان الأوكراني أوليكسي جونشارينك، الخميس، ما سماه ردا “مهذبا” على فكرة التنازل الأوكراني عن جزء من الأراضي لروسيا مقابل وقف العمليات العسكرية.

I think #Kissinger still lives in the 20th century, and we are in the 21st century and we are not going to give up any inch of our territory. @CNBC https://t.co/671DcqnR0r

— Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) May 26, 2022