شاهد: العثور على أسد جبلي مختبئا في حمام مدرسة

نشرت سلطة الإطفاء بإحدى مدن ولاية ميناس جيرايس البرازيلية مقطعا مصورا لأسد جبلي (بوما) عثر عليه في مدرسة ابتدائية في الولاية.

وقال مسؤولو المدرسة إن طفلا عمره 9 سنوات كان أول من اكتشف وجود الأسد الجبلي في حمام المدرسة وهو يزأر.

وفي حديث لوسائل إعلام محلية قال الطفل ديفيد ميغيل إنه “ارتجف مثل الهلام” عندما رأى هذا الحيوان في مرحاض مدرسته صباح يوم السبت الماضي أثناء مباراة كرة قدم في المدرسة.

وأضاف “لقد أخذ يزأر وقلبي كاد يتوقف من الخوف”، وتُظهر اللقطات الحيوان وهو يزأر من غرفة مرحاض صغيرة داخل المدرسة.

وتمكن رجال الإطفاء من حبس الحيوان في الحمام حتى وصول مسؤولي البيئة وطبيب بيطري قام بتخديره.

وقالت السلطات البيئية إن الحيوان أعيد إلى البرية من دون أن يصاب بأي أذى.