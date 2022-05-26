بلومبيرغ: تركيا تقبض على “الزعيم الجديد” لتنظيم الدولة بعملية سرية

كشفت وكالة (بلومبيرغ) الأمريكية، الخميس، عن إلقاء السلطات التركية القبض على “الزعيم الجديد” لتنظيم الدولة خلال عملية سرية في مدينة إسطنبول.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين أتراك -رفضوا الإعلان عن هوياتهم لحساسية الأمر- إنه تم إلقاء القبض على زعيم تنظيم الدولة الجديد بمداهمة في إسطنبول.

وأوضحت أن عناصر شرطة مكافحة الإرهاب وقوات الأمن التركية “اعتقلوا رجلا يعتقدون أنه قاد تنظيم الدولة” وذلك خلال عملية “سرية للغاية”.

BIG: Turkey claims to have captured new #ISIS leader Abu Hassan al-Hashimi al-Qurayshi during an operation in Istanbul. Turkish officials say official announcement would happen soon and his interrogation is underway currently. https://t.co/uHakMpbPub — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 26, 2022

وأفاد موقع (أودا) التركي أن المعتقل هو أبو الحسن الهاشمي القرشي، دون تحديد مصدر هذه المعلومة، وهو ما يطابق اسم قائد التنظيم الذي تداولته التقارير خلال الشهور الماضية.

وذكرت وكالة (بلومبيرغ) أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من هوية الرجل المحتجز من قبل السلطات التركية.

وأكد المسؤولون الأتراك أنه تم إبلاغ الرئيس رجب طيب أردوغان بنبأ اعتقاله، ومن المتوقع أن يعلن الخبر خلال الأيام المقبلة، بحسب التقرير التركي.

ولفت التقرير إلى أن قائد تنظيم الدولة تم اعتقاله بعد مراقبة الشرطة لمنزل كان يقيم فيه دون إطلاق النار أثناء المداهمة.

Turkey detains Islamic State’s new leader Abu Hassan al-Hashimi al-Qurayshi in Istanbul, Turkish media website ODATV reported. Turkish officials speaking to Bloomberg confirmed that ISIS’s new leader is under arrest in Turkey — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 26, 2022

وفي مارس/آذار الماضي، أعلن تنظيم الدولة عن تنصيب زعيمه الجديد أبو الحسن الهاشمي القرشي من خلال رسالة صوتية مسجلة تم نشرها على الإنترنت بعد تأكيد مقتل زعيمه السابق أبو إبراهيم القرشي في 3 فبراير/شباط.

وفجر عبد الله قرداش المعروف بأبو إبراهيم الهاشمي نفسه خلال عملية إنزال نفذتها وحدة كوماندوز أمريكية على منزل في سوريا كان يقيم فيه مع عائلته.

ويُعد أبو الحسن الهاشمي القرشي الشقيق الأكبر للزعيم الأول لتنظيم الدولة أبو بكر البغدادي واسمه الحقيقي جمعة البدري.

وعُرف أبو الحسن القرشي الخليفة الثالث لتنظيم الدولة برئاسة مجلس شورى تنظيم الدولة المكون من 5 أعضاء خلال ولاية شقيقه للتنظيم، وهي جماعة قيادية توجه الاستراتيجية وتقرر “الخلافة” عند مقتل زعيم التنظيم أو أسره.

يشار إلى أن البغدادي قُتل في أكتوبر/تشرين الأول 2019، بغارة مفاجئة نفذتها قوة أمريكية خاصة شاركت فيها مقاتلات حربية وطائرات مسيرة، في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.