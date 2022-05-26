العثور على جثتي زوجين مصريين بمنزلهما بولاية فيرجينيا عليهما آثار طعن وحروق

قال مكتب شرطة مقاطعة لودون بولاية فيرجينا الأمريكية إنه تم العثور على جثتي شخصين في منزل يوم الثلاثاء الماضي، حيث اندلعت النيران في جسد الرجل وسقط من الطابق الثالث من المنزل إلى الأرض وفق صحيفة واشنطن بوست.

وقال موقع فوكس فايف إن الضحيتين هما مريم وجون كمال وهما مصريان قدما إلى الولايات المتحدة قبل سبع سنوات، ولديهما ثلاثة أطفال في المدرسة، وتمت مشاركة صورهما من قبل أفراد العائلة والكنيسة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان الأطفال الثلاثة في المدرسة وقت وقوع الحادث.

وقرابة الساعة 9:30 صباح الثلاثاء تلقت الشرطة بلاغا بالعثور على رجل ميت خارج منزل ريفي، في حين كان أحد الجيران يحاول إطفاء النار المشتعلة في جسد الضحية.

وعندما فتشت الشرطة المنزل، وجدت امرأة ميتة في الطابق الثالث بدت وكأنها ضحية طعن. وقالت الشرطة إنه لم يكن هناك أي شخص آخر بالمنزل وقت وقوع الحادث.

وما زالت الشرطة تحقق في كيفية وقوع الجريمة، لكنها ترجح وقوع عنف منزلي أعقبه قتل ثم انتحار، وأكدت أنه لا يبدو أن هناك تهديدًا للمجتمع جراء الحادث.

وأفاد مكتب مأمور الشرطة أنهم لم يتم استدعاؤهم إلى المنزل من قبل، ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات ما جرى.