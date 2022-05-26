بعد تدمير درج تاريخي.. الاحتلال ينصب مصعدا كهربائيا للمستوطنين في الحرم الإبراهيمي (فيديو)

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، في بناء مصعد كهربائي داخل المسجد الإبراهيمي، بعد قص جزء من الدرج التاريخي للحرم الإبراهيمي، وتغيير معالمه التاريخية وهندسته الإسلامية.

وقال مدير الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة بمدينة الخليل غسان الرجبي، إن عملية بناء المصعد الكهربائي بدأت بعد مغادرة المصلين للحرم الليلة الماضية، عقب انتهاء صلاة العشاء.

وأضاف الرجبي لوسائل إعلام محلية أن بناء المصعد الكهربائي يأتي ضمن مخططات الاحتلال الاستيطانية في الحرم الإبراهيمي، وتحويله لكنيس إسرائيلي.

ووثقت صور ومقاطع فيديو أعمال تركيب المصعد للمستوطنين ضمن مشروع تهويدي، يهدف لتسهيل الاقتحامات المتكررة للمستوطنين لباحة المسجد.

وباشرت الآليات الثقيلة تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال عمليات الحفر على بعد 100 متر تقريبًا، في الساحات الخارجية الغربية للمسجد الإبراهيمي، لتركيب المصعد الكهربائي.

وبدأت قوات الاحتلال في مشروع المصعد في شهر أغسطس/آب الماضي، على مساحة 300 متر مربع من ساحات المسجد الإبراهيمي ومرافقه.

وقبل أيام قليلة دمرت قوات الاحتلال درجًا تاريخيًا في المسجد بهدف تسهيل إقامة المصعد الكهربائي للمستوطنين.

وفي أبريل/نيسان 2021، رفضت محكمة الاحتلال طلبًا فلسطينيًّا بتجميد بناء المصعد.

وتتهم إدارة المسجد الإبراهيمي الاحتلال الإسرائيلي بسرقة 63% من مساحة الحرم الإبراهيمي، وتخصيص 10 أيام خلال السنة لاستباحته بالكامل، إذ يدخل المستوطنون أروقته وساحاته ويؤدون طقوسًا راقصة وماجنة بعضها فيها شرب للخمور.