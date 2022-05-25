9 نصائح طبية للتعامل مع حساسية الربيع وتبدل الفصول

مع تقلب فصول السنة -وخاصة مع بداية فصل الربيع- تكثر الحساسية لدى عدد كبير من الأشخاص حيث يتبدل الطقس وتتفتح الأزهار، وهو ما يتطلب اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات.

وفي هذا السياق يقدم الطبيب التركي إبراهيم طوبال مجموعة من النصائح الطبية للتعامل مع مدة الانتقال بين الفصول وحساسية الربيع.

وقال الطبيب إنه على الرغم من جمال المناظر الطبيعية الجميلة في هذا الوقت من العام، فإنه يعد لبعضنا كابوسا مرضيا حقيقا بسبب حساسية الربيع، التي من أعراضها الحكة العينية والأنفية والعطاس، وغزارة في الدموع وظهور الهالات السوداء تحت العينين واحتقان البلعوم وتهيج الجلد واحمراره.

وأوضح أن الأشجار والزهور تنتج في الربيع حبوب اللقاح التي تنتقل عبر الهواء وفي لحظة استنشاقها يقوم الجسم برد فعل عبر الجهاز المناعي، فيفرز مادة الهستامين التي تطرد هذه البكتريا من الجسم، ولكن تبدأ أعراض الحساسية في تلك الأثناء.

وفيما يلي النصائح التي قدمها الدكتور طوبال علي للتعامل مع حساسية الربيع: