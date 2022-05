بينهم نساء وقصّر ومسنّون.. وثائق مسرّبة منسوبة للشرطة الصينية عن قمع المسلمين الإيغور

سلطت وثائق مسرّبة منسوبة إلى الشرطة الصينية تحوي صورا لآلاف المعتقلين بينهم نساء وقصّر ومسنّون، الأضواء على وضع المسلمين الإيغور في أقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية).

ونشرت هذه الوثائق مجموعة من 14 وسيلة إعلام عالمية في وقت بدأت فيه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه زيارة مرتقبة إلى هذه المنطقة الكبرى الواقعة في شمال غربي الصين.

وأرسل مصدر مجهول المستندات إلى الباحث الألماني أدريان زينز، وهو أول من اتهم عام 2018 النظام الصيني باحتجاز أكثر من مليون من أفراد الإيغور في “مراكز لإعادة التثقيف السياسي”.

The material is unprecedented on several levels:

1. High-level speeches, implicating top leadership and containing blunt language

2. Camp security instructions, far more detailed than China Cables, describe heavily armed strike units with battlefield assault rifles pic.twitter.com/tQUSXJU0pF

