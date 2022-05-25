في ذكرى النكبة.. فرقة موسيقية إسرائيلية تحيي حفلا عند أهرامات مصر (فيديو)

قالت قناة (كان) الرسمية، الثلاثاء، إنه للمرة الأولى منذ 40 عامًا، تقدم أوركسترا إسرائيلية عرضًا في مصر عند الأهرامات بمناسبة احتفالات ما يُسمى “عيد الاستقلال” الذي يوافق إقامة دولة إسرائيل، بينما يطلق عليه الفلسطينيون والعرب اسم “النكبة”.

בפעם הראשונה אחרי 40 שנה: תזמורת ישראלית הופיעה ברקע הפירמידות במצרים, במסגרת אירועים לציון יום העצמאות של ישראל בשגרירות בקהיר. @mayarachlin שוחחה על ההופעה ההיסטורית עם המנהל המוזיקלי והמנצח של תזמורת פירקת אלנור הישראלית, אריאל כהן#ערבערב pic.twitter.com/0Kf07ffWWD — כאן חדשות (@kann_news) May 24, 2022

وقبل يومين، أعلنت السفارة الإسرائيلية في القاهرة أنه للمرة الأولى منذ 40 عامًا، احتفلت بعيد “استقلال الدولة الـ74 في حفل مهيب نظمته السفيرة أميرة أورون بمنزلها”.

وأضافت السفارة أن الحفل شارك فيه سفراء الدول المعتمدون في مصر وشخصيات محلية بارزة من مختلف المجالات.

لأول مرة منذ 40 عاما: أوركسترا إسرائيلية تعزف كلاسيكيات مصرية في مصر

احتفلت سفارة اسرائيل في مصر بعيد استقلال الدولة الـ 74 وذلك في حفل مهيب استضافته سفيرة إسرائيل في مصر اميرة اورون في منزلها بمشاركة سفراء الدول المعتمدين في مصر وشخصيات محلية بارزة من مختلف المجالات>> pic.twitter.com/MZBuK3AtMc — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) May 22, 2022

وقال موقع (I24) الإسرائيلي إن الحفل أحيته فرقة النور، وهي أوركسترا إسرائيلية أُسست عام 2013 وتعزف الموسيقى العربية الكلاسيكية والشرقية.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن السفيرة الإسرائيلية في مصر قولها إن “مثل هذه الاحتفالات تعبّر عن الطريقة التي يمكن أن تتحول بها كلمات السلام والاستقرار، التي يستخدمها الدبلوماسيون كثيرًا، إلى واقع حقيقي”.

وقال الموقع إن السفارة الإسرائيلية استقبلت شخصيات مصرية وأجنبية في هذا الحدث.

ويحيي الفلسطينيون في جميع أنحاء العالم ذكرى النكبة الفلسطينية التي توافق 15 مايو/أيار من كل عام.

ويُطلق مصطلح “النكبة” على عملية تهجير الفلسطينيين من أراضيهم على أيدي “عصابات صهيونية مسلحة” عام 1948.

واضطر نحو 800 ألف فلسطيني إلى مغادرة ديارهم في ذلك العام، الذي شهد تأسيس إسرائيل، هربًا من “مذابح ارتكبتها عصابات صهيونية”، أدت إلى مقتل نحو 15 ألف فلسطيني، وفق تقرير حكومي فلسطيني.

وقبل أكثر من 4 عقود، وقّعت مصر وإسرائيل برعاية أمريكية اتفاقية السلام المعروفة باسم (كامب ديفيد) التي أنهت سنوات من الحروب بين الطرفين، لكنها لا تزال تواجَه برفض شعبي واسع يقف عائقًا أمام تحولات غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بينهما.

والشهر الماضي، أعلنت حملة مقاطعة إسرائيل في مصر أن شبكة فنادق مملوكة للجيش المصري تراجعت عن ضيافة المهرجان الموسيقي (نابيا) الذي ينظمه إسرائيليون.

يشار إلى أن قرارات سابقة لاتحاد النقابات الفنية في مصر، ومن بينها نقابة الموسيقيين، رفضت كل أشكال التطبيع مع إسرائيل، كما قررت في السابق إيقاف تصاريح الفنان محمد رمضان بسبب صورة له مع فنان إسرائيلي في دبي.

لأول مرة منذ 40 عامًا – تقدم أوركسترا إسرائيلية عرضاً في مصر، بمناسبة احتفالات ما يسمى "عيد الاستـقلال الإسرائيلي الـ 74" حيث أحيت "فرقة النور" الاسرائيلية https://t.co/rRMJlLU0Hj — Abu Ayyash (@aliAyyash86) May 24, 2022

وفي أوائل مايو/أيار الجاري، سادت حالة من الغضب في مصر، بعد نشر محتفلين إسرائيليين في مدينة نوبيع شرقي سيناء مقاطع فيديو وصورًا تُظهر رفع العلم الإسرائيلي أثناء حفل موسيقي.

وكان ناشطون إسرائيليون قد نشروا مقاطع مصورة من الحفل الصاخب أظهرت العديد منهم وهم يرقصون ويغنون.

ويظهر في أحد المقاطع جانب من العلم الإسرائيلي وصور تُظهره كاملًا قبل حذفها.

أرجوكم حد يقولنا ان ده كدب https://t.co/GLqcp4ljYd — Djehuty 𓅝𓏏𓏭𓁟 (@AmirElhalawany) May 24, 2022