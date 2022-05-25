شهيد وعشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في محيط قبر يوسف بنابلس (فيديو)

استشهد شاب فلسطيني وأصيب عشرات آخرين، مساء الثلاثاء، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء التصدي لاعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب يبلغ من العمر 16 عاما بإصابة في الرأس بعد إطلاق قوات الاحتلال النار على عشرات الفلسطينيين في منطقة قبر يوسف بنابلس.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن 75 أصيبوا، مساء الثلاثاء، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المنطقة الشرقية بنابلس.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل للوكالة إن 15 فلسطينيا أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و41 آخرين أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، بالإضافة إلى آخر أصيب بحروق جراء إصابته بقنبلة غاز وآخر تعرض للسقوط خلال المواجهات.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتدت على طاقم إسعاف الهلال الأحمر بقنابل غاز بشكل مباشر أثناء نقل حالة ولادة، ما أدى إلى اختناق الطاقم، مشيرا إلى أن المريضة نقلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس.

وبحسب الوكالة، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية في نابلس لتأمين اقتحام المستوطنين، وسط اندلاع مواجهات وإطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

استشهاد الفتى الفلسطيني #غيث_رفيق_يامين (16 عاما) وإصابة 75 آخرين في مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال بمحيط منطقة قبر يوسف شرقي #نابلس#فلسطين pic.twitter.com/q8iTSR6o1S — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 24, 2022

وقالت المصادر للوكالة إن اقتحام قوات الاحتلال جاء لتأمين حماية حافلات المستوطنين لاقتحام قبر يوسف.

ويقتحم المستوطنون اليهود قبر يوسف في نابلس لأداء طقوس دينية، لاعتقادهم بأنه قبر النبي يوسف عليه السلام، وأنه حق يهودي. في حين تنفي الروايات التاريخية صحة ذلك، مشيرة إلى أن عمر القبر لا يتعدى 200 عام، وأن القبر يعود لرجل مسلم سكن المنطقة قديما يدعى يوسف دويكات.

شاهد | اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في محيط قبر يوسف شرقي #نابلس#فلسطين pic.twitter.com/Ao4xOWPbc3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 24, 2022

ويتهم الفلسطينيون سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتغاضي عن اعتداءات المستوطنين ضمن مساعٍ رسمية لتكثيف الاستيطان في الأراضي المحتلة.

ويعيش حوالي 650 ألف إسرائيلي متطرف في أكثر من 130 مستوطنة تم بناؤها منذ عام 1967، عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس.