إسرائيل تستولي على أكبر محمية طبيعية فلسطينية بالضفة الغربية

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على محمية (عين العوجا) في أريحا، وهي أكبر محمية طبيعية فلسطينية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال وقّعت في شهر أبريل/نيسان الماضي، أمرًا عسكريًّا يقضي بوضع اليد وإعلان السيطرة على المحمية الطبيعية.

¹Among the awful news coming out of the oPt today (this was a particularly bad day in the life of the occupation) something you're less likely to hear about is that Israeli forces demolished 19 Palestinian homes & structures in Masafer Yatta/Firing Zone 918 in the last few hours. pic.twitter.com/ecQexXyQq6

— Breaking the Silence (@BtSIsrael) May 11, 2022