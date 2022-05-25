إسرائيل تستولي على أكبر محمية طبيعية فلسطينية بالضفة الغربية

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على محمية (عين العوجا) في أريحا، وهي أكبر محمية طبيعية فلسطينية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال وقّعت في شهر أبريل/نيسان الماضي، أمرًا عسكريًّا يقضي بوضع اليد وإعلان السيطرة على المحمية الطبيعية.

¹Among the awful news coming out of the oPt today (this was a particularly bad day in the life of the occupation) something you're less likely to hear about is that Israeli forces demolished 19 Palestinian homes & structures in Masafer Yatta/Firing Zone 918 in the last few hours. pic.twitter.com/ecQexXyQq6 — Breaking the Silence (@BtSIsrael) May 11, 2022

وتُعدّ المحمية الطبيعية الفلسطينية هي الأكبر التي تقوم سلطات الاحتلال بوضع اليد والاستيلاء عليها، وتمتد (عين العوجا) على مساحة 22 ألف دونم.

ويقيد الإعلان والأمر الصادر عن سلطات الاحتلال الاستخدام المسموح به للأرض، كما يضع تلك المحمية الطبيعية الفلسطينية في دائرة مخططات التهويد والاستيطان.

وعمدت سلطات الاحتلال على مر العقود إلى الإعلان عن مئات الآلاف من الدونمات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين أنها “محميات طبيعية”، وبدأت في فرض الحظر والتقييدات عليها وحولتها إلى أغراض استيطانية.

Ahead of Biden visit, Israel launches biggest eviction of Palestinians in decadeshttps://t.co/TfNE3YcYKK — Avner Gvaryahu (@AGvaryahu) May 23, 2022

وتعليقًا على ذلك، قالت حركة (السلام الآن) إن الإعلان عن السيطرة على المحمية ليس هدفه الحفاظ عليها ولكن المسألة مرتبطة بالاستيلاء على الأرض.

وأكدت الحركة أن “المحميات الطبيعية تُعدّ إحدى الأدوات العديدة التي تستخدمها إسرائيل لنزع ملكية الفلسطينيين عن أراضيهم”.

💬 ترجمة صفا| "إسرائيل" تُعلن عن أضخم عملية مصادرة أراضٍ بالضفة منذ أوسلوhttps://t.co/xKsDm3YAUw — وكالة صفا (@SafaPs) May 25, 2022

تجريف الأراضي

وفي السياق ذاته، تواصل آليات الاحتلال الإسرائيلي أعمال تجريف في أراضي بلدتي قصرة ودوما جنوب نابلس، اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة الغربية أن جرافات الاحتلال تواصل أعمال التجريف المستمرة منذ أسابيع في أراضي قصرة ودوما بهدف توسيع البؤرة الاستيطانية (يش كودش).

وأوضح أن أعمال التجريف التي تجري واسعة وعلى مساحات شاسعة، ولا يمكن تقدير مساحتها حتى اللحظة.