أمريكا.. مقتل 18 طفلا جراء إطلاق نار بمدرسة ابتدائية في تكساس (فيديو)

قال حاكم ولاية تكساس الأمريكية (غريغ أبوت) إن مسلحًا فتح النار بمدرسة ابتدائية في جنوبي الولاية، الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 14 تلميذًا ومعلم، فيما نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أن الحادث أدى إلى مقتل 18 تلميذا وثلاثة بالغين.

وأوضح أبوت للصحفيين أن المشتبه به، الذي عرّفه باسم سلفادور راموس (18 عامًا)، قُتل أيضًا على ما يبدو برصاص ضباط الشرطة الذين انتقلوا إلى موقع الحادث.

ولم تتضح على الفور تفاصيل رسمية بشأن ملابسات إطلاق النار الذي وقع منتصف النهار في مدرسة روب الابتدائية في بلدة أوفالدي بولاية تكساس، على بعد نحو 128 كيلومترًا إلى الغرب من سان أنطونيو.

حاكم ولاية #تكساس الأمريكية: مقتل 14 طفلا ومدرس واحد بإطلاق نار في مدرسة ابتدائية ببلدة يوفالدي #الولايات_المتحدة pic.twitter.com/ToejEh1WGN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 24, 2022

وأضاف أبوت “لقد قُتل بالرصاص بشكل مروع وغير مفهوم 14 تلميذًا ومعلم. مات السيد راموس الذي أطلق النار، ويُعتقد أن الضباط الذين تعاملوا مع الحادث هم من قتلوه”.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الهجوم أسفر أيضًا عن عشرات المصابين بينهم عجوز (66 عامًا) والعديد من الأطفال.



وفي واشنطن، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أُخطِر بإطلاق النار الذي وقع في تكساس، مشيرًا إلى أن الرئيس سيدلي بتصريح بشأن الحادث مساء الثلاثاء، بالتوقيت المحلي.

وتُعدّ عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة آفة مزمنة، وتشهد البلاد في كل مرة يقع فيها حادث من هذا النوع تجددًا للنقاش حول تفشي الأسلحة النارية لكن من دون إحراز أي تقدّم على هذا الصعيد.

ويرفض الكثير من الأمريكيين التخلي عن حقهم الدستوري في حيازة الأسلحة النارية.