شرطي مصري يخمد بجسارة سيارة منفجرة (فيديو)

أظهر شرطي مصري شجاعة كبيرة وهو يحاول إخماد حريق مشتعل شبّ في عربة لنقل القمامة بأحد الشوارع في الإسكندرية، بعد انفجار إطارات السيارة وتطايرها في الهواء في نفس الموقع الذي كان يقف فيه.

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها سيارة نقل القمامة والنيران تشتعل فيها قرب الرصيف، وتصاعد ألسنة اللهب والدخان الأسود منها في وقت كانت السيارات على الطريق تحاول أن تتفادى العربة.

وبدا الارتباك واضحا في حركة المرور نتيجة محاولة السائقين تفادي السيارة المشتعلة والابتعاد عنها قدر الإمكان، في وقت أخذ فيه بعض المارّة تصوير مشهد الحريق وبعضهم على السيارات.

ووسط هذا وقف رجل شرطة وهو يحمل مضخة مياه ضخمة لإطفاء الحريق وألسنة اللهب المندلعة من السيارة، لكن فجأة حدث انفجار أطاح بإطارات السيارة في الهواء في المكان الذي كان يقف به الشرطي.

وقذفت شدة انفجار الإطارات بمضخة المياه من يد الشرطي لكنه ظل واقفا في مكانه الأمر الذي مثل خطرا كبيرا عليه، وسرعان ما بادر المارّة في محاولة لإمساك المضخة التي فلتت من يد الشرطي.

وعند هذا بذل المارّة جهودا حثيثة لمساعدة الرجل الذي صمد في مكانه في محاولة لدرء الخطر، رغم ما يمثله ذلك من وضع خطير عليه لقربه من السيارة المشتعلة وسط ألسنة اللهب والدخان.

وثمن مغردون ما قام به الشرطي المصري، وقالوا “شكرا لرجال الدفاع المدني ورجال الداخلية” وحمدوا الله على سلامة الرجل وغردوا “ألف سلامة على الناس التي تضحي بأرواحها عشان أرواحنا تظل في سلام، شكر وتقدير”.

لكن مغرد آخر قال “في أي مكان في العالم عندما تحدث مثل هذه الحالات يقومون بغلق الطريق حتى لا تسبب أضرارا أخرى بالسيارات القادمة أو تحويل مسار الطريق ويكون موجود رجال الشرطة والحماية المدنية”.

مشاهد

واشتعلت النيران بعربة جمع القمامة بمنطقة سيدي جابر بالقرب من كورنيش الإسكندرية، أمس الأربعاء، وأثناء إخماد قوات الدفاع المدني النيران انفجر أحد إطارات السيارة قرب رجل الإطفاء.

تسبب الحريق في تفحم السيارة بالكامل وإصابة قائدها، ورغم محاولات أصحاب السيارات المارة المساعدة في الإطفاء باستخدام طفايات الحريق، فإن وجود القمامة وبعض المواد القابلة للاشتعال داخل السيارة المحترقة أدى إلى تفاقم الحريق والتهام السيارة بأكملها.

أصيب سائق الشاحنة بإصابات بسيطة، وتسبب الحريق في توقف نسبي لحركة المرور على كورنيش الإسكندرية، حتى استدعاء سيارات الحماية المدنية التي تمكنت من إخماد الحريق.

وعاين فريق البحث الجنائي التابع لقسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية موقع حريق السيارة في منطقة سيدي جابر لبحث أسبابه وفحص مدى سلامة السيارة وقواعد الأمان بها.