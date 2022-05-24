“مذيع من الجمهور”.. الجزيرة مباشر تنقب عن المواهب

في سعيها لاكتشاف المواهب المميزة، أطلقت الجزيرة مباشر برنامجها التفاعلي الجديد “مذيع من الجمهور”، فاتحة الباب أمام الموهوبين في التقديم التلفزيوني لينتقلوا من المشاهدة إلى المشاركة.

ويفتح “مذيع من الجمهور” الباب على مصراعيه أمام المميزين في التقديم التلفزيوني ليحلوا مذيعين على شاشة الجزيرة مباشر.

ويمكن بسهولة المشاركة في البرنامج عبر خطوات بسيطة، أولا تسجيل فيديو لا تزيد مدته عن دقيقتين يتضمن قراءة نشرة أخبار أو إجراء فقرة حوارية مع ضيف تبرز مهارات المقدم وموهبته.

تأتي الخطوة التالية بإرسال الفيديو المسجل عبر تطبيق واتساب على رقم 0097433795935، لتقوم بعدها أسرة البرنامج باستقبال الفيديوهات المصورة وتجهيزها تباعا للعرض في البرنامج.

وينصح البرنامج باختيار مكان تصوير ملائم وإضاءة جيدة، ووضوح للصوت بما يحسن جودة الفيديو المرسل ويجعله جاهزا للعرض والمنافسة.

ويأتيكم البرنامج في السابعة من مساء يومي الجمعة والسبت على قناة الجزيرة مباشر 24 على يوتيوب، وعلى البث الحي لصفحتَي الجزيرة مباشر على فيسبوك وتويتر.

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