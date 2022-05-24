لاعبو نادي “بالستينو” التشيلي يرفعون صورة شيرين أبو عاقلة

رفع لاعبو نادي (ديبورتيفو بالستينو) التشيلي صورة الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة قبيل مشاركتهم في مباراة بالدوري المحلي ضد نادي كوبريسال.

وشارك بالستينو -عبر حسابه الرسمي على إنستغرام- صورة للاعبين وهم يرفعون لافتة كبيرة تحمل صورة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وتحمل تاريخي ميلادها واغتيالها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في 11 مايو/أيار الجاري.

ودائمًا ما يدعم النادي التشيلي القضية الفلسطينية، ويجعل الدفاع عنها على رأس أولوياته.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن نادي بالستينو عن افتتاح أكاديميته الجديدة لتدريب كرة القدم للأطفال في قطاع غزة، لتكون ثاني فروعه في فلسطين بعد أكاديميته في مدينة رام الله.

وفي مايو من العام الماضي، دخل لاعبو النادي أرضية الملعب قبل مواجهة في الدوري المحلي مرتدين الكوفية الفلسطينية لمساندة أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

ويُعدّ (ديبورتيفو بالستينو) سابع أقدم الأندية في تشيلي، وقد أُسس عام 1920 على يد مجموعة من المهاجرين العرب الفلسطينيين بمدينة أوسورنو الجنوبية، واتخذ من فلسطين اسمًا له، إذ يعني باللغة الإسبانية “النادي الرياضي الفلسطيني”.

وكان الهدف من إنشاء النادي آنذاك لمّ شمل الجاليات العربية والفلسطينية التي تمثل كتلة سكانية كبيرة في تشيلي، وتُعدّ من أكبر الجاليات الفلسطينية بالخارج.

وتُقدِّر تقارير عدد فلسطينيي أمريكا الجنوبية بأكثر من 600 ألفًا، يعيش عدد كبير منهم في تشيلي.