علاء الأسواني ينفي إجراء مقابلات مع أي وسيلة إعلام إسرائيلية

نفى الكاتب والروائي المصري الدكتور علاء الأسواني أن يكون قد أدلى بأي حديث مع أي وسيلة إعلام إسرائيلية، مؤكدا أن الحديث الذي يتم تداوله أجراه مع وكيله الأدبي في العاصمة البريطانية لندن.

وقال الأسواني على حسابه في تويتر “لم أدل بأي حديث لأي وسيلة إعلام إسرائيلية والحديث الذي يتم تداوله أجريته مع وكيلي الأدبي في لندن (Charles Buchan) بمناسبة صدور الطبعة العبرية من رواية “جمهورية كآن”، وكان واجبا على أي صحفي إسرائيلي إذا نشر كلامي أن يشير إلى مصدره”.

وقد أثار ما قيل إنه لقاء لعلاء الأسواني مع إذاعة (غالي تساهال) التابعة للجيش الإسرائيلي عاصفة من الانتقادات والغضب في أوساط المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تخلُ التعليقات من الحديث عن التطبيع.

لم ادل باى حديث لاى وسيلة اعلام اسرائيلية والحديث الذي يتم تداوله اجريته مع وكيلي الادبي في لندن

Charles Buchan

بمناسبة صدور الطبعة العبرية من رواية جمهورية كآن وكان واجبا على اى صحفى اسرائيلي اذا نشر كلامي ان يشير الى مصدره

رابط الحديث مع الوكيل الادبي https://t.co/wG2w8eDaN7 — علاء الأسواني (@AlaaAswany) May 23, 2022

وتم الكشف عن المقابلة الإذاعية المثيرة للجدل من خلال تغريدات لمقدمها (جاكي حوجي) معلق الشؤون العربية في إذاعة جيش الاحتلال على تويتر، شكر خلالها الروائي المصري على حلوله ضيفًا على الإذاعة الإسرائيلية.

وعرّف حوجي الأسواني بأنه كاتب الرواية الشهيرة “عمارة يعقوبيان” التي ترجمها المركز الإسرائيلي الفلسطيني للأبحاث والإعلام إلى اللغة العبرية.