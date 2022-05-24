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علاء الأسواني ينفي إجراء مقابلات مع أي وسيلة إعلام إسرائيلية

الروائي المصري علاء الأسواني (مواقع التواصل)
24/5/2022-|آخر تحديث: 24/5/202204:28 PM (مكة المكرمة)

نفى الكاتب والروائي المصري الدكتور علاء الأسواني أن يكون قد أدلى بأي حديث مع أي وسيلة إعلام إسرائيلية، مؤكدا أن الحديث الذي يتم تداوله أجراه مع وكيله الأدبي في العاصمة البريطانية لندن.

وقال الأسواني على حسابه في تويتر “لم أدل بأي حديث لأي وسيلة إعلام إسرائيلية والحديث الذي يتم تداوله أجريته مع وكيلي الأدبي في لندن (Charles Buchan) بمناسبة صدور الطبعة العبرية من رواية “جمهورية كآن”، وكان واجبا على أي صحفي إسرائيلي إذا نشر كلامي أن يشير إلى مصدره”.

وقد أثار ما قيل إنه لقاء لعلاء الأسواني مع إذاعة (غالي تساهال) التابعة للجيش الإسرائيلي عاصفة من الانتقادات والغضب في أوساط المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تخلُ التعليقات من الحديث عن التطبيع.

وتم الكشف عن المقابلة الإذاعية المثيرة للجدل من خلال تغريدات لمقدمها (جاكي حوجي) معلق الشؤون العربية في إذاعة جيش الاحتلال على تويتر، شكر خلالها الروائي المصري على حلوله ضيفًا على الإذاعة الإسرائيلية.

وعرّف حوجي الأسواني بأنه كاتب الرواية الشهيرة “عمارة يعقوبيان” التي ترجمها المركز الإسرائيلي الفلسطيني للأبحاث والإعلام إلى اللغة العبرية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل