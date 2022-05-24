مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته

اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، اليوم الثلاثاء، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية حسبما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وذكرت الوكالة أن “المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته”.

مستوطن يقدم شروحات توراتية لمقتحمي المسجد الأقصى pic.twitter.com/INEXz8mZjn — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 24, 2022

ووفق الوكالة، فقد انطلقت دعوات مقدسية، أمس الاثنين، للاعتكاف في المسجد الأقصى بدءًا من يوم الجمعة المقبل ردًّا على دعوات المستوطنين إلى اقتحام مركزي ومكثّف للمسجد الأقصى فيما يسمى “يوم توحيد القدس”، وهو اليوم الذي تم فيه احتلال باقي شرقي القدس عام 1967، ويُصادف يوم الأحد المقبل”.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى هذه الأثناء ويؤدون طقوسًا تلمودية في رحابه pic.twitter.com/0UpyydedDj — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 24, 2022

وأشارت (وفا) إلى أن “جماعات الهيكل دعت إلى اقتحام جماعي للأقصى، احتفالا بذكرى احتلال شرقي القدس، ورفع الأعلام في باحاته، وأداء طقوسهم التلمودية”.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًّا لاقتحامات المستوطنين ما عدا يومي الجمعة والسبت، عبر مجموعات وعلى فترتين صباحية ومسائية، بحماية سلطات الاحتلال، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في ساحات قبلة المسلمين الأولى، وتزداد هذه الاقتحامات الاستفزازية حدة في الأعياد والمناسبات اليهودية.