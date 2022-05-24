شاهد: مواجهة بين شاب فلسطيني ومسؤول إسرائيلي في القدس المحتلة

نشرت هيئة البث الإسرائيلية مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، قالت إنه لمواجهة بين نائب رئيس بلدية القدس المحتلة أرييه كينغ مع شاب فلسطيني بالقرب من “باب الساهرة”.

وقالت وسائل إعلام محلية إن شابًّا فلسطينيًّا حاول، مساء الثلاثاء، انتزاع علمين إسرائيليين من يد نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس.

وقال أرييه كينغ لموقع (0404) الإسرائيلي إنه “بالإضافة إلى انتزاع العلم، ألقى فلسطينيون الحجارة وسكبوا الماء عليه وعلى عضو المجلس جوناثان يوسف”، مضيفًا أنه قدّم بلاغًا للشرطة ضد الشاب الفلسطيني.

وفي وقت سابق، أعلن كينغ اعتزامه توزيع أعلام الاحتلال في محيط البلدة القديمة، ردًّا على التهديدات الفلسطينية بعدم السماح لـ”مسيرة الأعلام” الاستفزازية بالمرور من باب العامود في القدس المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الوكالة إن “المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته”.

وأشارت (وفا) إلى أن “جماعات الهيكل دعت إلى اقتحام جماعي للأقصى، احتفالًا بذكرى احتلال شرقي القدس، ورفع الأعلام في باحاته، وأداء طقوسهم التلمودية”.

مستوطنون متطرفون يقتحمون #الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته رابط تخطي الحجب |https://t.co/iH94IkOZqt

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حماس تحذّر

وحذّر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية من تنظيم “مسيرة الأعلام” المقررة الأسبوع المقبل بمشاركة قوميين يهود في المسجد الأقصى، مشددًا على مواجهتها بـ”كل الإمكانات”.

وقال هنية في كلمة خلال مؤتمر أقامته الحركة في غزة بمناسبة الذكرى الأولى لمعركة (سيف القدس) والعدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع “هناك دعوات استيطانية لاقتحام المسجد الأقصى وتنظيم مسيرة الأعلام، أحذر العدو من الإقدام على مثل هذه الجرائم”.

وخلال الأسابيع الماضية، ساد توتر شديد في القدس إثر اقتحامات إسرائيلية للمسجد الأقصى، واندلاع مواجهات بسببها، مما خلّف إصابات واعتقالات بين الفلسطينيين.