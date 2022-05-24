أمريكا تستعد.. أولى الإصابات بجدري القرود في الإمارات والتشيك والنمسا وسلوفينيا وموديرنا تختبر لقاحا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الثلاثاء، رصد أول إصابة بفيروس جدري القرود، في أول حالة تُسجَّل بدول الخليج.

وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن “الحالة لامرأة تبلغ من العمر 29 سنة زائرة للدولة من غرب أفريقيا، وتتلقى العناية الطبية اللازمة في الإمارات”.

وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعلن رصد أول حالة لـ #جدري_القردة بالدولة تعود لسيدة تبلغ من العمر 29 سنة زائرة للدولة من غرب أفريقيا وتتلقى العناية الطبية اللازمة في #الإمارات#وام pic.twitter.com/5DuLlHuw2Y — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) May 24, 2022

المملكة المتحدة

وفي المملكة المتحدة، أبلغت وكالة الأمن الصحي عن رصد 14 إصابة جديدة بجدري القرود في إنجلترا، مما يرفع العدد الإجمالي للحالات المكتشفة إلى 70 منذ السابع من مايو/أيار.

كما أبلغت اسكتلندا عن أول إصابة بالفيروس أمس الاثنين، لكن لم تُكتشف أي حالات في ويلز وأيرلندا الشمالية حتى الآن.

أوربا

سجّلت كل من التشيك والنمسا وسلوفينيا أولى الإصابات بجدري القرود، وفق ما أفادت السلطات الصحية في هذه البلدان لوكالة فرانس برس.

ففي التشيك، رُصد المرض لدى رجل بالمستشفى العسكري الجامعي في براغ، وفق مدير الجمعية التشيكية للأمراض المعدية بافيل دلوهي.

وأوضح المعهد التشيكي للصحة العامة في بيان، أن أعراض المرض ظهرت على الرجل بعد عودته من مهرجان موسيقي في أنتويرب (شمالي بلجيكا) مطلع مايو/أيار.

وفي النمسا، قالت السلطات الصحية في العاصمة إن رجلًا نُقل إلى أحد مستشفيات فيينا بعدما ظهرت عليه أعراض جدري القرود، بما فيها الحمى، تبيّن أنه مصاب بالمرض.

وفي سلوفينيا، سُجّلت إصابة بالفيروس لدى رجل ظهرت عليه أعراض المرض بعد عودته من جزر الكناري الإسبانية، وفقًا للسلطات الصحية المحلية.

موديرنا تختبر لقاحًا

وتُجري شركة موديرنا اختبارًا للقاح محتمل للوقاية من جدري القرود في مرحلة الاختبارات قبل السريرية مع انتشار المرض في الولايات المتحدة وأوربا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن عدد الإصابات بجدري القرود المؤكدة بلغت 131 حالة بجانب 106 حالات أخرى مشتبه بها منذ الإبلاغ عن أول إصابة بالمرض في السابع من مايو/أيار خارج نطاق الدول التي عادة ما ينتشر فيها المرض.

ألمانيا تطلب 40 ألف جرعة

طلبت ألمانيا 40 ألف جرعة من لقاح شركة بافاريان نورديك لتكون جاهزة لتطعيم المخالطين للمصابين بجدري القرود إذا حدث انتشار أكثر حدة للمرض في ألمانيا، لكن المسؤولين يعتمدون على الإجراءات الاحترازية الأخرى في الوقت الراهن.

وأوضح وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ خلال مؤتمر صحفي، أن إجراءات مثل فترة العزل التي لا تقل عن 21 يومًا الموصى بها للمصابين ستكون كافية في الوقت الحالي لاحتواء تفشي المرض.

وقال رئيس معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، خلال المؤتمر الصحفي أيضًا، إن 5 إصابات سُجّلت بالمرض في ألمانيا حتى الآن، وجميعهم رجال.

واشنطن تستعد

تستعد الولايات المتحدة لتطعيم الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بمرضى جدري القرود مع توقع زيادة أعداد الإصابات، بينما سُجّلت لديها حتى الآن 5 حالات محتملة أو مؤكدة.

وقالت جينيفر مكويستون، المديرة في مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، خلال مؤتمر صحفي “نريد زيادة توزيع اللقاحات إلى أقصى حد على أولئك الذين نعلم أنهم سيستفيدون منها. أعني أولئك الذين كانوا على اتصال بمريض معروف لديه جدري القرود، مثل مقدمي الرعاية والمخالطين المقربين، وخاصة أولئك المعرّضين لخطر الإصابة بحالة خطيرة من المرض”.

وتأكدت حالة واحدة في ولاية ماساتشوستس و4 حالات أخرى مرجحة (واحدة في نيويورك وواحدة في فلوريدا واثنتان في يوتا). وجميع المرضى رجال سافروا خارج الولايات المتحدة.

ويتوفر لقاحان ضد الجدري يمكن استخدامهما، ولدى الولايات المتحدة 100 مليون جرعة منها.

قابل للاحتواء

من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية إنه رغم أن تفشي المرض غير معتاد فإنه يظل “قابلًا للاحتواء”، وأضافت أنها ستعقد اجتماعات أخرى لدعم الدول الأعضاء بمزيد من النصائح عن كيفية التعامل مع المرض.

وجدري القرود في العادة عدوى فيروسية خفيفة، وهو متوطن في مناطق من غربي أفريقيا ووسطها. وينتشر بشكل رئيسي من خلال الاختلاط عن قرب، ونادرًا ما كان يُشاهد في أجزاء أخرى من العالم حتى تفشي المرض في الآونة الأخيرة. وسُجلت معظم الإصابات الحديثة في أوربا.

واكتُشف جدري القرود أول مرة عام 1958، عندما ظهر مرض يشبه الجدري في قرود أحد المختبرات، ومن هنا أُخذت هذه التسمية.