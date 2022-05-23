مصرع شخصين وإصابة 120 آخرين جراء انفجار أسطوانة غاز بمطعم في أبو ظبي (فيديو)

أعلنت شرطة العاصمة الإماراتية أبو ظبي، اليوم الاثنين، أن انفجار أسطوانة غاز أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 120 آخرين.

وأفادت وسائل إعلام إماراتية بأن شرطة العاصمة وهيئة أبو ظبي للدفاع المدني سيطرتا على الحريق بسرعة عقب انفجار أسطوانة الغاز بمنطقة الخالدية.

أكدت #شرطة_أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني بأنه وحسب الأرقام الأولية الواردة من موقع الحدث بمنطقة الخالدية بأبوظبي تشير إلى إصابة 64 شخصاً بإصابات بسيطة و 56 آخرين إصاباتهم متوسطة ووفاة شخصين إثنين @adcda997 pic.twitter.com/tVsAlR7LD4 — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) May 23, 2022

وأوضحت شرطة أبو ظبي عبر حسابها في تويتر “حسب الأرقام الأولية الواردة من موقع الحدث أصيب 64 شخصًا بإصابات بسيطة و56 آخرون إصاباتهم متوسطة بجانب وفاة شخصين”. وعادت بعد ذلك لتؤكد وفاة شخصين وإصابة أكثر من 120 آخرين.

وأضافت أن جميع المصابين نُقلوا إلى المستشفى على وجه السرعة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، مضيفة أن أضرارًا مادية لحقت بمحال تجارية وواجهات 6 بنايات جراء الانفجار.

#عاجل | فرق #شرطة_أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني تتعامل مع حريق ناتج عن انفجار اسطوانة غاز في مطعم بمنطقة الخالدية بأبوظبي وقد باشرت الجهات المختصه عملها .@adcda997 — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) May 23, 2022

وقالت الشرطة في وقت سابق إنها أخلت 4 مبانٍ سكنية “نتيجة تأثر بعض واجهاتها من جراء الانفجار ويجري العمل على توفير مساكن مؤقتة إلى حين الإنتهاء من تأمين البنايات بشكل كامل”. بينما طالت الأضرار بعض المحال التجارية وواجهات البنايات القريبة.

وبعد ساعات، نشرت شرطة أبو ظبي صورًا لزجاج مكسور في الشارع وركام متناثر على طول الرصيف.

فرق #شرطة_أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني تسيطر على الحريق الناجم عن انفجار اسطوانة الغاز بمنطقة الخالدية ابوظبي @adcda997 pic.twitter.com/lLPF4OW6u6 — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) May 23, 2022

وكشفت صحيفة (ذا ناشيونال)، وهي صحيفة مرتبطة بالدولة تصدر باللغة الإنجليزية في أبو ظبي، أن الحريق اندلع في مطعم لم تذكر اسمه بعد بمنطقة الخالدية في العاصمة، وأن السلطات أخلت البناية التي شهدت الحريق. في حين أعلنت وزارة الداخلية عن فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.