مشير المصري للجزيرة مباشر: المقاومة جاهزة لمعركة جديدة وتحرير أسرى سجن جلبوع على رأس أولوياتنا (فيديو)

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشير المصري “إن معركة سيف القدس يمكن أن تتكرر، لكن بصورة مختلفة وعبر وسائل أكثر إيلامًا للعدو الإسرائيلي طالما أن أسباب اندلاعها لا تزال قائمة حتى اليوم”.

وأضاف المصري خلال مشاركته في (المسائية) على الجزيرة مباشر، الأحد، أن “تهديد العدو الإسرائيلي بالتصعيد والمظلة السياسية والقضائية التي يعتمدها المستوطنون المتطرفون خلال جميع اقتحامات المسجد الأقصى تدفع بالأمور نحو معركة جديدة”.

وأكد المصري أن “فصائل المقاومة جاهزة للمعركة، ويدها على الزناد للتصدي بكل حزم للممارسات الإسرائيلية في الأقصى”.

وتابع “إذا لم تستوعب إسرائيل رسائل المقاومة عبر الوسطاء، فإنها ستستوعبها عبر الصواريخ”.

هكذا ستصل رسائل المقاومة للاحتلال.. القيادي بحركة حماس مشير المصري يشرح: pic.twitter.com/HWQvxkF2gm — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 22, 2022

وحذّر إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الذكرى السنوية الأولى لمعركة “سيف القدس” سلطات الاحتلال من الإقدام على ارتكاب جرائم جديدة في المسجد الأقصى المبارك. مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني والمقاومة لن يسمحا بذلك حسب تعبيره، كما أكد أن مرحلة ما بعد معركة سيف القدس تختلف كليًا عما قبلها، مشيرًا إلى أن المقاومة “نقلت المعركة إلى داخل الكيان الإسرائيلي”.

وأكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في بيان أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بكسر قواعد الاشتباك، والعودة لممارسات الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى.

وقال متحدث باسم الغرفة المشتركة إن الممارسات التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون تحت حماية الجيش والأمن ستدفع المقاومة للوقوف بحزم وإصرار ضد هذه السلوكات والمواقف التي تمس بمنجزات معركة سيف القدس.

وأردف مشير المصري أن ساسة إسرائيل استوعبوا دروس الماضي جيدًا، و”أن حكومة نفتالي بينيت لا تريد ذبح مستقبلها السياسي من خلال الدخول في مواجهة مع المقاومة”. مضيفًا أن الحكومة السابقة بقيادة بنيامين نتنياهو تراجعت عن الكثير من المشاريع السياسية والخطط العسكرية تحت ضربات سلاح المقاومة.

كيف يرى القيادي بحركة حماس مشير المصري خطوة المحكمة الإسرائيلية بالسماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك وما الذي يمكن لفصائل المقاومة فعله؟ pic.twitter.com/O0qgYddowu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 22, 2022

وأضاف أن صواريخ المقاومة التي فرضت حظر التجوال في تل أبيب قادرة على فرضه أيضًا في جميع الأراضي المحتلة في الداخل الإسرائيلي.

وحول الحكم على أسرى سجن جلبوع بخمس سنوات إضافية، قال المصري إن هذه الأحكام التي صدرت ضد أشخاص محكوم عليهم بالمؤبد “تكشف بشاعة العدو ويوضح أن عزيمة الأسرى الفلسطينيين وتوقهم للحرية لا يمكن للعدو أن ينال منها”.

وقال القيادي في حركة حماس، إن الحركة وجميع فصائل المقاومة قطعت عهدًا على أن يكون أسرى جلبوع على قائمة الأسرى المحررين في الصفقة القادمة لتبادل الأسرى مع العدو، مضيفًا أن “قوى المقاومة تريد تبييض السجون الإسرائيلية، وتضع تحرير أسرى سجن جلبوع على رأس أولوياتها”.

وحول تردد حكومة إسرائيل وعدم إقدامها على الدخول في صفقة جديدة لتبادل الأسرى حتى الآن، قال القيادي في حركة حماس “هناك حالة من الارتباك لدى حكومة نفتالي بينيت، ويبدو أنها لم تصل بعد إلى مرحلة اتخاذ القرار الاستراتيجي”، مشددًا على أن إدارة المقاومة التي فرضت على العدو في السابق صياغة صفقة مشرّفة، قادرة اليوم أيضًا على صناعة صفقة جديدة ستتضمن تحرير الأسرى البواسل من سجن جلبوع.