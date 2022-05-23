بعد هدم الاحتلال جزءا من الدرَج.. مدير المسجد الإبراهيمي: نواجه أخطر المخططات التهويدية (فيديو)

قال مدير المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل غسان الرجبي إن المسجد يواجه “أخطر المخططات التهويدية”.

وأوضح الرجبي في حديث مع (المسائية) على الجزيرة مباشر أن قوات الاحتلال شرعت منذ ساعات الصباح الأولى في هدم درجات الباب الغربي للحرم بهدف تركيب ما يُعرف بـ”المصعد الكهربائي” وهو ما يعني ضياع 3 دونمات من مساحة المسجد.

وأضاف أن الأمر “يتعلق بأكبر قرار احتلالي لتهديد الحرم الإبراهيمي وإفساد المساحات الخارجية الخاصة بالمسجد وشكله المعماري الإسلامي”.

وكشفت مصادر فلسطينية أن سلطات الاحتلال شرعت بصورة عملية، صباح اليوم، في قص أجزاء من دَرَج الحرم الإبراهيمي بالخليل استكمالًا لمشروع تركيب “المصعد الكهربائي” وتهويد الحرم الإبراهيمي.

وقالت المصادر إن الآليات الثقيلة باشرت بحراسة مشددة من قوات الاحتلال عمليات الحفر على بعد 100 متر تقريبًا، في الساحات الخارجية الغربية للمسجد الإبراهيمي لتركيب المصعد الكهربائي.

وأكد الرجبي أن قوات الأمن الإسرائيلية اعتقلت عددًا من المشاركين في مسيرة جابت شوارع الخليل تنديدا بما حدث، كما انهالت على كثيرين منهم بالضرب والشتم.

وكانت سلطات الاحتلال قد بدأت، في أغسطس/آب الماضي، بتنفيذ مشروع تهويدي على مساحة 300 متر مربع من ساحات المسجد الإبراهيمي يشمل تركيب مصعد كهربائي لتسهيل اقتحامات المستوطنين.

وفي أبريل/نيسان 2021، رفضت محكمة الاحتلال طلبًا فلسطينيًّا بتجميد بناء المصعد.

وتتهم إدارة المسجد الإبراهيمي الاحتلال الإسرائيلي بسرقة 63% من مساحة الحرم الإبراهيمي وتخصيص 10 أيام خلال السنة لاستباحته بالكامل، إذ يدخل المستوطنون أروقته وساحاته ويؤدون طقوسًا راقصة وماجنة بعضها فيها شرب للخمور.