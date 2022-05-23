شاهد: ضابطا شرطة ينقذان طفلا من داخل منزل محترق

أظهرت لقطات وثّقها مكتب عمدة مقاطعة هيلزبره ضابطين من ولاية فلوريدا الأمريكية خلال إنقاذهما لصبي يبلغ من العمر 9 سنوات مساء الخميس الماضي، وسحبه عبر نافذة منزل يحترق.

وحظي الفيديو بإعادة تداول على نطاق واسع بين المتابعين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بشجاعة الضابطين اللذين استطاعا إنقاذ حياة الطفل.

وبحسب المقطع المنشور، وصل الضابطان كيفن رايش وألكسندر مالدونادو إلى منزل تشتعل فيه النيران، وأبلغهما أحد الحاضرين أنّ هناك طفلًا لا يزال داخل المنزل.

وعندما وصل الضابطان لمكان الطفل استخدما مصابيحهما الكهربائية لإنشاء مسار للدخول إلى البيت المحترق، ثم أمسكا به وأخرجاه من النافذة وحملاه إلى بر الأمان، وظلا معه حتى وصل المسعفون.

وبيَّنتِ اللقطات من كاميرا الجسد التي يرتديها الضابطان مراحل إنقاذ الفتى الذي يُدعى أوين، من خلال خلع النوافذ ومحاولة إنقاذه والخروج في ظلّ انبعاث الدخان من داخل المنزل.

وسيطر رجال الإطفاء على الحريق وأخمدوا النيران بأمان، كما نقل الطفل ووالدته وصاحب المنزل إلى مستشفى تامبا العام، وتلقيا رعاية طبية إضافية.

وكان الطفل في حالة خطيرة بسبب استنشاق الدخان والحروق، ولا يزال يتلقى الرعاية الطبية في المستشفى.

وقال مأمور لشرطة في المقاطعة تشاد كرونيست “لا يمكنني أن أكون أكثر فخرًا بالإجراءات السريعة والشجاعة التي أظهرها هؤلاء الأبطال، لم يستسلموا أبدًا حتى تمكنوا من إخراج الطفل إلى بر الأمان”.

وأضاف “بسبب بطولتهما كتب لهذا الصبي الصغير حياة جديدة”.