دراسة: خطر الوفاة بالسرطان أعلى لدى أصحاب الوزن الزائد

خلصت دراسة بريطانية موسعة إلى أن خطر الوفاة بسبب سرطان البروستاتا أعلى لدى الرجال الذين يعانون زيادة الوزن، لكن الدراسة لم تشر إلى صلة وظيفية مباشرة بين هاتين الظاهرتين.

أما النساء فإن دهون البطن لديهن تضاعف خطر الإصابة بأنواع أخرى من السرطان، وهو ما كشفت عنه دراسة بريطانية جديدة أجراها باحثون من جامعة غلاسكو.

الدراسة التي نُشرت في مجلة (بي إم سي ميديسين) استند الباحثون فيها إلى دراسة حالة أكثر من 200 ألف رجل حصلوا على بياناتهم من قاعدة أنشأتها منظمة (بلوبنك) التي تتولى منذ سنوات جمع المعطيات الصحية في بريطانيا.

وأثبت الباحثون في الخلاصة أن خطر الوفاة بسبب سرطان البروستاتا -وهو من أكثر الأمراض شيوعًا لدى الرجال- مرتبط بزيادة الوزن، وأن هذا الخطر يزداد كلما كان الوزن أكبر.

لكن هذه الدراسة لم تتوصل إلى تفسير دقيق للسبب الذي يجعل الرجال ذوي الوزن الزائد يموتون أكثر من غيرهم بسرطان البروستاتا.

وحلل الباحثون في الجامعة بيانات 385 ألف شخص بالغ لاكتشاف الصلة بين السمنة والسرطان. ووجدت النتائج أن زيادة الوزن تزيد بشكل كبير احتمال الإصابة بستة أنواع شائعة من مرض السرطان.

كما أثبتوا أن حمل دهون زائدة حول الحجاب الحاجز يزيد من المخاطر الإجمالية بنسبة 5% لدى كلا الجنسين. وقد زادت احتمالات إصابة النساء بسرطان الرحم إذا كانت لديهن دهون حول الخصر بنسبة 109%، كما زادت احتمالات إصابتهم بسرطان الثدي بنسبة 11%.