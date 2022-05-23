ادّعى الجنون.. إدانة شخص في بريطانيا هاجم ركاب مترو بساطور (فيديو)

عرضت الشرطة البريطانية فيديو لشخص اقتحم عربة مترو بساطور مدّعيًا الجنون وهاجم عددًا من ركابها في 9 يوليو 2021، خلال محاكمته في شهر مايو/ أيار الجاري.

وظهر هذا الشخص -ويُدعى ريكي مورغان (34 عامًا) وهو يلوّح بساطور أمام الركاب الذين فرّوا من العربة في فزع كبير.

وبحسب بيان لشرطة النقل البريطانية أُدين الرجل بتهمة الشروع في القتل عند هجومه غير المبرر على راكب في قطار خط جوليبي بالقرب من محطة غرين بارك، إذ أصاب رجل في الأربعينيات من عمره بجروح في رأسه وذراعه ورجله.

وقد أصيب الضحية بجروح بالغة لكنه تمكّن من الفرار إلى عربة أخرى، وسدّ الباب بمساعدة ركاب آخرين، وترك مورغان في مكان الهجوم، والغريب أن الرجلين لا يعرف أيّ منهما الآخر ولم يلتقيا قط.

ومن روايات الشهود ومراجعة لقطات كاميرا المراقبة واعتراف مورغان نفسه، اتضح أن مورغان استهدف هذا الرجل على وجه التحديد، ولم يكن لديه نية في مهاجمة أفراد آخرين من الجمهور.

وخلال استجوابه ادعى مورغان أنه لا يتذكر الحادث، ورفض الإجابة عن أي أسئلة أخرى، لكن السلطات وجهت إليه تهمتي الشروع في القتل وحيازة سلاح هجومي في مكان عام، وأدين بارتكاب كلتا الجريمتين في 20 مايو، وسيُحكم عليه في 22 يوليو/ تموز المقبل.