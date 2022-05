تنفيذا لتوجيهات حكومة طالبان.. مذيعات نشرات الأخبار يغطين وجوههن وصحفيون يرفضون القرار (فيديو)

بعد جدل طويل استمر لأكثر من سنة، غطّت مذيعات التلفزيون في المحطات المحلية الأفغانية وجوههن أثناء الظهور على الهواء بعد أيام من أوامر أصدرتها وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لحكومة طالبان للنساء بارتداء البرقع في الأماكن العامة والجامعات.

وكانت الصحافيات قد اختارت، السبت، عدم الامتثال لهذا الأمر، لكن مدير قناة طلوع نيوز الأفغانية أوضح في تغريدة عبر تويتر أن القناة “أُجبرت” على تنفيذ الأمر الذي يقضي بضرورة تغطية النساء لأنفسهن بالكامل في الأماكن العامة.

وجاء في بيان للقناة أن الأمر صادر عن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان، والمكلفة بتنفيذ أحكام الجماعة، ووزارة الإعلام والثقافة، وأن البيان غير قابل للنقاش.

ونشرت مذيعات أفغانيات عدة صورهن على إنستغرام وهن يغطين وجوههن خلال تقديم الأخبار والبرامج على القنوات الأفغانية التي يعملن فيها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدر القائد الأعلى لطالبان الملا هبة الله أخوند زاده أمرًا يقضي بضرورة تغطية النساء لأنفسهن بالكامل في الأماكن العامة بما في ذلك الوجه.

والأحد، ارتدت المذيعات النقاب تاركات فقط عيونهن وجباههن مرئية، لتقديم الأخبار على قناة (طلوع)، وتلفزيون (أريانا)، وتلفزيون (شمشاد).

وقالت سونيا نيازي، مقدمة برنامج على قناة طلوع “قاومنا كثيرًا، وكنا ضد لبس البرقع، لكن تم الضغط على إدارة القناة”.

وقال مدير القناة “قيل لنا عليكم أن تنفّذوا الأمر وليس هناك حل آخر. تم استدعائي على الهاتف أمس، وأخبروني بعبارات صارمة أن أفعل ذلك”.

وقالت طالبان “إن أي مذيعة تظهر على الشاشة دون تغطية وجهها يجب أن تبحث على وظيفة أخرى”، لكن المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محمد صادق عاكف مهاجر أكد أن السلطات لا تنوي إجبار المذيعات على ترك وظائفهن.

وأضاف قائلًا “نحن سعداء لأن القنوات قد مارست مسؤوليتها بشكل صحيح”.

Zabihullah Mujahid, #Taliban spokesman says about women being forced to wear mask and cover their face that, when everyone covered their face in time of #COVID19, it wasn't a problem, so it shouldn't be a problem now either.

