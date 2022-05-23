تنفيذا لتوجيهات حكومة طالبان.. مذيعات نشرات الأخبار يغطين وجوههن وصحفيون يرفضون القرار (فيديو)

بعد جدل طويل استمر لأكثر من سنة، غطّت مذيعات التلفزيون في المحطات المحلية الأفغانية وجوههن أثناء الظهور على الهواء بعد أيام من أوامر أصدرتها وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لحكومة طالبان للنساء بارتداء البرقع في الأماكن العامة والجامعات.

وكانت الصحافيات قد اختارت، السبت، عدم الامتثال لهذا الأمر، لكن مدير قناة طلوع نيوز الأفغانية أوضح في تغريدة عبر تويتر أن القناة “أُجبرت” على تنفيذ الأمر الذي يقضي بضرورة تغطية النساء لأنفسهن بالكامل في الأماكن العامة.

وجاء في بيان للقناة أن الأمر صادر عن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان، والمكلفة بتنفيذ أحكام الجماعة، ووزارة الإعلام والثقافة، وأن البيان غير قابل للنقاش.

ونشرت مذيعات أفغانيات عدة صورهن على إنستغرام وهن يغطين وجوههن خلال تقديم الأخبار والبرامج على القنوات الأفغانية التي يعملن فيها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدر القائد الأعلى لطالبان الملا هبة الله أخوند زاده أمرًا يقضي بضرورة تغطية النساء لأنفسهن بالكامل في الأماكن العامة بما في ذلك الوجه.

والأحد، ارتدت المذيعات النقاب تاركات فقط عيونهن وجباههن مرئية، لتقديم الأخبار على قناة (طلوع)، وتلفزيون (أريانا)، وتلفزيون (شمشاد).

وقالت سونيا نيازي، مقدمة برنامج على قناة طلوع “قاومنا كثيرًا، وكنا ضد لبس البرقع، لكن تم الضغط على إدارة القناة”.

وقال مدير القناة “قيل لنا عليكم أن تنفّذوا الأمر وليس هناك حل آخر. تم استدعائي على الهاتف أمس، وأخبروني بعبارات صارمة أن أفعل ذلك”.

وقالت طالبان “إن أي مذيعة تظهر على الشاشة دون تغطية وجهها يجب أن تبحث على وظيفة أخرى”، لكن المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محمد صادق عاكف مهاجر أكد أن السلطات لا تنوي إجبار المذيعات على ترك وظائفهن.

وأضاف قائلًا “نحن سعداء لأن القنوات قد مارست مسؤوليتها بشكل صحيح”.

Zabihullah Mujahid, #Taliban spokesman says about women being forced to wear mask and cover their face that, when everyone covered their face in time of #COVID19, it wasn't a problem, so it shouldn't be a problem now either. Video with English subtitles👇 pic.twitter.com/v73Ayxn5h4 — Natiq Malikzada (@natiqmalikzada) May 19, 2022

وأثار القرار ردود أفعال عبر منصات التواصل. وعلّق المتحدث السابق باسم وزارة الدفاع الأفغانية فؤاد أمان قائلًا “هذه إهانة للإنسان ولكرامة بني الإنسان. أمرت طالبان مذيعات التلفزيون بتغطية وجوههن”.

This is insult to human being and human dignity!

The Taliban ordered female TV anchors to cover their faces. pic.twitter.com/206mLBVrvQ — Fawad Aman (@FawadAman2) May 22, 2022

كما كتبت الصحفية نتالي عميري “بعد 20 عامًا من الخدمة طالبان تجبر الصحفيات على تغطية وجوههن. بالنسبة لحركة طالبان المرأة تعد شخصية جذابة، ولا يجب أن تغادر المنزل إلا لسبب وجيه”.

#Afghanistan nach 20 Jahren Einsatz. Journalistinnen werden von den #Taliban gezwungen ihr Gesicht zu verhüllen. Frauen sind für die Taliban eine Reizfigur, die nur für einen triftigen Grund das Haus verlassen sollen. Frauen, neulich verordnet, sollen nur noch die Burka tragen pic.twitter.com/kR50qKBEXS — Natalie Amiri (@NatalieAmiri) May 22, 2022

يذكر أنه منذ أن استعادت حركة طالبان السلطة في أغسطس/آب الماضي أعلنت عن نظام أكثر مرونة مما كان عليه في عهدها الأول الصارم، لكن قادتها بدأوا في الأشهر الأخيرة في اتخاذ قرارات مثيرة للجدل بشأن وضع المرأة في التعليم والعمل والحياة اليومية.