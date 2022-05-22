هيئة الإغاثة التركية تحفر بئرا في تشاد باسم الزميلة شيرين أبو عاقلة (فيديو)

افتتحت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية بئرًا في تشاد، يحمل اسم الصحفية الفلسطينية الزميلة شيرين أبو عاقلة، التي استشهدت برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الهيئة في بيان إنها تواصل أعمال حفر الآبار بهدف تأمين مياه الشرب النظيفة للناس المحتاجين في شتى أنحاء العالم منذ 22 عامًا.

وأضافت أنها افتتحت بئرًا جديدًا يحمل اسم الزميلة شيرين أبو عاقلة في قرية (أتافيل) التابعة للعاصمة التشادية أنجمينا، والتي يقطنها حوالي 1200 شخص.

من جانب آخر، أجرى وفد برئاسة رئيس الهيئة بولنت يلدريم، زيارة إلى مكتب الجزيرة في تركيا لتقديم التعازي في استشهاد الزميلة شيرين، كما زار نائب رئيس الهيئة حسن أوروتش القنصلية الفلسطينية في إسطنبول لتقديم التعازي.

وفي 11 مايو/أيار الجاري، اغتيلت الزميلة شيرين أبو عاقلة (51 عامًا) جراء إصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

واتهمت شبكة الجزيرة والسلطة الفلسطينية الجيش الإسرائيلي بتعمد قتل أبو عاقلة، فيما أعلنت إسرائيل عن فتح تحقيق، وقالت إنها “لا تستبعد أي فرضيات”.