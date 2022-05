126 فنانًا عالميًا يدينون اغتيال شيرين أبو عاقلة ويطالبون بمحاسبة إسرائيل

وقّع 126 فنانًا غربياً بينهم نجوم من هوليوود ومؤلفون وموسيقيون وكتّاب بارزون، عريضةً تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، واستمرار الصمت الدولي عنها، مُطالبين بتحقيق العدالة للزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة.

ودعا الممثلون مارك رافالو وسوزان ساراندون و تيلدا سوينتون وكاثرين هان وستيف كوجان في رسالة مفتوحة إلى “المساءلة الكاملة لمرتكبي هذه الجريمة، وكل من شارك في الإذن بارتكابها”.

ومن أبرز الموقعين على العريضة المخرجون السينمائيون بيدرو ألمودوفار وكارول مورلي وبوتس رايلي وآصف كاباديا ومايكل وينتربوتوم، والموسيقيون توم موريلو وماسيف أتاك وبن أوفو وسيون كوتي.

ودعمت العريضة منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية في اتخاذ إجراءات متناسبة “لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، ووضع حد لإفلاتها من العقاب”.

وطالب المُوقّعون على العريضة باتّخاذ تدابير جادّة لضمان “المساءلة الكاملة” حول جريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة، والاعتداء على جنازتها من قِبَل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكّد المُوقّعون أن الجريمة تعد “انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، واعتداء على الصحافة وحرية التعبير”. مُطالبين بفرض عقوبات على إسرائيل، التي تحظى “بغطاء دبلوماسي أمريكي على الدوام”.

كما أدانوا “المعايير المزدوجة” التي تتعامل بها الحكومات الغربية، داعين إلى “تطبيق ثابت للقانون الدولي وحقوق الإنسان”، ومحاسبة مُرتكبي الجريمة بحق الزميلة شيرين أبو عاقلة، وسائر المدنيين الفلسطينيين.

“Israeli forces have killed 45 journalists since 2000, injuring many more, simply for doing their job. These crimes are part of a pattern of violence, harassment and intimidation against Palestinian journalists…”https://t.co/ji2SZmYIYt

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) May 19, 2022