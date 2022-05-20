126 فنانًا عالميًا يدينون اغتيال شيرين أبو عاقلة ويطالبون بمحاسبة إسرائيل

وقّع 126 فنانًا غربياً بينهم نجوم من هوليوود ومؤلفون وموسيقيون وكتّاب بارزون، عريضةً تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، واستمرار الصمت الدولي عنها، مُطالبين بتحقيق العدالة للزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة.

ودعا الممثلون مارك رافالو وسوزان ساراندون و تيلدا سوينتون وكاثرين هان وستيف كوجان في رسالة مفتوحة إلى “المساءلة الكاملة لمرتكبي هذه الجريمة، وكل من شارك في الإذن بارتكابها”.

ومن أبرز الموقعين على العريضة المخرجون السينمائيون بيدرو ألمودوفار وكارول مورلي وبوتس رايلي وآصف كاباديا ومايكل وينتربوتوم، والموسيقيون توم موريلو وماسيف أتاك وبن أوفو وسيون كوتي.

ودعمت العريضة منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية في اتخاذ إجراءات متناسبة “لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، ووضع حد لإفلاتها من العقاب”.

وطالب المُوقّعون على العريضة باتّخاذ تدابير جادّة لضمان “المساءلة الكاملة” حول جريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة، والاعتداء على جنازتها من قِبَل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

من بينهم الممثل العالمي #مارك_روفلو .. 126 فنانا غربيا يدينون اغتيال الزميلة #شيرين_أبو_عاقلة ويطالبون بمحاسبة الجناة @ajmhashtag pic.twitter.com/NqoD7C7tfH — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) May 20, 2022

وأكّد المُوقّعون أن الجريمة تعد “انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، واعتداء على الصحافة وحرية التعبير”. مُطالبين بفرض عقوبات على إسرائيل، التي تحظى “بغطاء دبلوماسي أمريكي على الدوام”.

كما أدانوا “المعايير المزدوجة” التي تتعامل بها الحكومات الغربية، داعين إلى “تطبيق ثابت للقانون الدولي وحقوق الإنسان”، ومحاسبة مُرتكبي الجريمة بحق الزميلة شيرين أبو عاقلة، وسائر المدنيين الفلسطينيين.

“Israeli forces have killed 45 journalists since 2000, injuring many more, simply for doing their job. These crimes are part of a pattern of violence, harassment and intimidation against Palestinian journalists…”https://t.co/ji2SZmYIYt — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) May 19, 2022

وتضمنت العريضة التي نشرتها منظمة “فنانون من أجل فلسطين” في المملكة المتحدة أن القوات الإسرائيلية قتلت 45 صحفيًا منذ عام 2000، وأصابت عددًا آخر، لمجرد قيامهم بعملهم.

وأضافت العريضة أن هذه “الجرائم هي جزء من العنف والمضايقات والترهيب ضد الصحفيين الفلسطينيين الذين يسلطون الضوء على ما وصفته منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية، وبتسيلم، بأنه نظام فصل عنصري مفروض على الصحفيين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني”.

Shocking and horrifying — though sadly not surprising. https://t.co/FS6NIRx34N — David Lepeska (@dlepeska) May 19, 2022

Proud to add my name to this Leading artists demand accountability for Israel’s killing of Palestinian journalist Shireen Abu Akleh https://t.co/beIov6l1LM — William Dalrymple (@DalrympleWill) May 19, 2022

وتابعت العريضة “ندعو حكوماتنا الغربية إلى إنهاء نفاقها، والعمل بثبات في تطبيق القانون الدولي وحقوق الإنسان. إننا ندعوهم إلى اتخاذ إجراءات هادفة لضمان المساءلة عن مقتل شيرين أبو عاقلة وجميع المدنيين الفلسطينيين الآخرين”.

وخلص الموقعون الذين كان من بينهم الممثل ولاعب كرة القدم السابق إريك كانتونا، والمؤلفة نعومي كلاين، ودي جي ماريا ستامبر، والمؤلف والاقتصادي يانيس فاروفاكيس، إلى أنه “يجب ألا تكون هناك معايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر بالحق الأساسي للإنسان في الحرية من الاضطهاد والقهر والحق في الحياة والكرامة”.

ورفض جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح تحقيق في اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة، وسط مطالبات بضرورة الضغط على الاحتلال ومحاسبة الجناة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في وقت سابق إنه لا مجال في الوقت الراهن لفتح تحقيق بشأن ظروف مقتل شيرين أبو عاقلة.

وأضاف أدرعي أن قرارًا نهائيًا سوف يتخذ بعد انتهاء التحقيق العملياتي، والنظر إلى كل المعلومات ذات الصلة.