هجمات طعن عشوائية.. 3 جرحى أحدهم حالته حرجة بهجوم بسكين في النرويج

أصيب 3 أشخاص على الأقل أحدهم حالته حرجة بهجوم بسكين اليوم الجمعة في جنوب شرق النرويج، وأعلنت الشرطة المحلية على تويتر القبض على مشتبه فيه دون أن تحدد أسباب الهجوم.

وقالت الشرطة النرويجية إن 3 أشخاص على الأقل أصيبوا بهجمات طعن عشوائية في قرية بجنوب شرق البلاد، وإن أحد المصابين في حالة حرجة.

وكتبت الشرطة في تغريدة تشير إلى أن الحصيلة قد ترتفع “في هذه المرحلة.. 3 إصابات وإصابة واحدة خطرة”، وأوضحت لاحقا أنها “تسيطر على الجاني المشتبه فيه” دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام النرويجية عن شهود عيان فقد تم إرسال دوريات شرطة وسيارات إسعاف و3 مروحيات طبية إلى الموقع.

وذكرت وسائل الإعلام أن الهجوم وقع في وادٍ يسمى نوميدال في قرية نور، وتقع هذه المنطقة في شمال كونغسبرغ، حيث قتل 5 أشخاص بهجوم بقوس وسكين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وارتكب ذلك الهجوم دنماركي يعاني من اضطرابات نفسية بحسب ما قال خبراء، وتتم محاكمته منذ يوم الخميس في النرويج.