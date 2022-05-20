مستشار وزير الخارجية الفلسطيني: سنقدم ملف اغتيال شيرين أبو عاقلة للجنائية الدولية قريبا (فيديو)

قال مستشار وزير الخارجية الفلسطيني السفير أحمد الديك إنه لم يتم تقديم أي عروض للتحقيق دوليا في قضية استشهاد شيرين أبو عاقلة، مشيرا إلى أن التحقيقات الفلسطينية ستكتمل في الأيام القليلة القادمة، وسيقدَّم الملف كاملا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ووجه الديك في لقائه ببرنامج المسائية على الجزيرة مباشر رسالة إلى المدعي العام للجنائية الدولية السيد كريم خان الذي بدأ تحقيقاته فيما يجري بأوكرانيا خلال خمسة أيام فقط، وذكّره بأن المدعية العامة السابقة كانت قد اتخذت قرارا بضرورة فتح تحقيق في شبهة ارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منذ نحو عام.

مستشار وزير الخارجية الفلسطيني للجزيرة مباشر: لم نتلق حتى الآن أي عروض للتحقيق في القضية والمحكمة الجنائية الدولية خطوتنا القادمة#فلسطين #شرين_أبو_عاقلة pic.twitter.com/WUuO19BsBs — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 19, 2022

وتساءل “لماذا لم يبدأ السيد كريم خان حتى الآن في هذه التحقيقات؟ المطلوب منه أن يصدر ولو مذكرة توقيف أو استدعاء واحدة لأي من المسؤولين الإسرائيليين الذين يُشتبه في ارتكابهم هذه الجرائم”.

وتابع “مجلس حقوق الإنسان أيضا شكل لجنة تحقيق مستمرة ودائمة خاصة بانتهاكات الاحتلال وجرائمه، ونحن على تواصل كامل مع هذه اللجنة، وستقدم تقريرها بداية الشهر القادم ونبذل قصار جهودنا لكي يتضمن هذا التقرير التحقيق الذي أجراه الجانب الفلسطيني في قضية اغتيال شيرين أبو عاقلة”.

وبشأن الخطوات المزمع اتخاذها إذا لم تتحرك الجنائية الدولية قال “ندرك حجم الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة وعدد آخر من الدول الغربية على المدعي العام حتى لا يباشر تحقيقاته في الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، لكننا ضد تسييس عمل المحكمة ونطلب من المدعي العام الالتزام فقط بميثاق روما المؤسس لها وباللوائح القانونية التي تنظم عملها”.

مستشار وزير الخارجية الفلسطيني للجزيرة مباشر: قضية #شيرين_أبو_عاقلة هي وسيلتنا من أجل وقف سياسة إفلات إسرائيل من العقاب pic.twitter.com/SLL8Tla84k — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 19, 2022

وأضاف “نطالب الدول الأعضاء التي وقعت على ميثاق روما بأن تبادر هي نفسها بإجراء تحقيقاتها الخاصة في هذه الجريمة وضرورة وقف سياسة الكيل بمكيالين، ونحن نرى أن قضية شيرين أبو عاقلة هي بمثابة اختبار حاسم من أجل التوصل لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب”.

وتابع “إذا أفلت مسؤولو إسرائيل هذه المرة فسيشعرون بقدر أعلى من الحصانة مقارنة بجرائمهم السابقة، ولا يمكن أن نقبل بمشاركة من ارتكب الجريمة في التحقيق فيها”.

مستشار وزير الخارجية الفلسطيني للجزيرة مباشر: التحقيق يتم وفقا للقانون الدولي ونرحب بأي لجان تحقيق أمريكية أو أوروبية#فلسطين #شرين_أبو_عاقلة pic.twitter.com/uV4ZqdjaNJ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 19, 2022

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد قال إنه لا مجال في الوقت الراهن لفتح تحقيق بشأن ظروف قتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، مشيرا إلى أن ثمة قرارا نهائيا سيتخذ بعد انتهاء التحقيق العملياتي والنظر في كل المعلومات ذات الصلة.

وقال أدرعي إن القرار بعدم فتح التحقيق اتخذ وفق سياسة التحقيقات التي صدقت عليها المحكمة الإسرائيلية العليا والتي تنص على عدم فتح تحقيق جنائي بشكل فوري في عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.