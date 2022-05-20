“شقاء العمر”.. مقدسي يروي كيف اضطر لهدم منزله بيده بقرار من الاحتلال (فيديو)

روى الشاب المقدسي مهند أبو كف لحظات مريرة مر بها عندما أجبرته سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هدم منزله بيده في قرية صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وأوضح أبو كف في مقابلة مصورة معه نشرتها منصات فلسطينية أنه كان يعمل لتأسيس وبناء منزله الصغير ومساحته 70 مترًا منذ 8 أشهر تخللها مراجعات عدة لبلدية الاحتلال وصولًا إلى إخطاره بحتمية هدم منزله ذاتيا فورًا، وإلا فسيتم هدمه من قبل سلطات الاحتلال مع تغريمه تكاليف الهدم.

واستمر الشاب أبو كف يردد عبارة “الحمد لله” مبتسمًا في رسالة تحدّ للاحتلال وثبات في مدينة القدس.

تغطية صحفية: " مهند أبو كف خلال حديثه لشبكة القسطل عن تفاصيل الهدم القسري لمنزله في بلدة صورة باهر بالقدس". pic.twitter.com/mOv5UAIsVH — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 19, 2022

وكانت وسائل إعلام محلية فلسطينية قد نشرت مقاطع مصورة، يهدم فيها مهند منزله في بلدة صور باهر جنوبي القدس، وذلك بعد صدور قرار من قوات الاحتلال بالهدم القسري للمنزل.

وتحول المنزل الذي كان مهند ينوي الزواج فيه إلى دمار وحطام بعد الهدم الإجباري خاسرًا بذلك مأواه وتعب عمره.

وتشكل سياسة هدم المنازل الفلسطينية منهجية إسرائيلية قديمة منذ نشأة دولة الاحتلال عام 1948، إذ دمرت السلطات الإسرائيلية منذ النكبة أكثر من 500 قرية وبلدة فلسطينية.

وقدّر عدد المنازل التي هدمها الاحتلال منذ ذلك الحين بنحو 170 ألف منزل، وفي النكبة نفسها هُجّر نحو مليون فلسطيني من المناطق التي احتلت عام 1948، وأصبحوا الآن نحو 7 ملايين في أنحاء العالم.

وتتخذ سلطات الاحتلال عدة أشكال ومبررات لهدم المنازل الفلسطينية أبرزها:

هدم المنشآت بحجة عدم الحصول على ترخيص للبناء في مناطق مصنفة (ج). الهدم بحجة الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية أو وجود المنشأة في مناطق عسكرية. ـ الهدم ضمن سياسة العقاب الجماعي في حال تنفيذ عمليات تؤدي إلى مقتل إسرائيليين.

الشاب مهنّد أبو كف كان يحضّر هذا المنزل ليسكن فيه مع شريكة حياته في صور باهر جنوبي القدس، إلا أن الاحتلال نغّص حلمه بعد إصدار قراره بهدم المنزل قسريًا pic.twitter.com/BRVOI5hFs5 — نداء الأقصى_ Nedaa_Alaqssa (@Nedaa_Alaqssa) May 19, 2022