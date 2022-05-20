“كل الطرق تؤدي إلى روما”.. معلم سوداني يثير حماسة طلابه بطريقة تدريسه “الثورية”

بطريقة أقرب إلى هتافات الثورة، انخرط المعلم حسام مكين من مدرسة المناهل بالعاصمة السودانية الخرطوم في شرح دروس الرياضيات لأحد الصفوف بالمدرسة، وهو يتنقل بين السبورة والطلاب، في حين أخذ الطلاب يردون معه بصوت جماعي يشبه ترديد الشعارات.

وأخذ المعلم السوداني وهو يمسك بإحدى يديه أوراقا وبالأخرى طبشورا يكتب به على السبورة عمليات حسابية بصوت عال، ثم يتوجه إلى الطلاب بطريقة درامية ليردوا عليه “بالهتاف” أيضا.





ووسط استحسان الطلاب الذي بدا من طريقة ردهم بحماسة كان المعلم يروح قدوما وذهابا في الفصل أمام الطلاب بطريقة تشبه السير في مواكب الاحتجاجات.

وأثار الفيديو ردودا متباينة لدى المغردين في السودان، بين من استحسن الفكرة وقال إنها حالة الثورة التي يعيشها الشعب السوداني، ومن قال إنها “طريقة غريبة” ولا يمكن أن تؤدي إلى فهم المادة.

التعليم حب و عطاء ..

قبل سنوات قررت ان اترك ابنائي يرحلون بعيدا عني عائدين الى الوطن ..

اذكر اني اخذت ابني ايمن الى مدرسته الجديدة و التي كانت اقل كثيراً من الناحية المعمارية عن سابقتها .. ابتسمت متفائلاً و انا اغادر المدرسة حينما سمعت من ساحتها صوت معلم يدرس طلابه بذات الحماس. https://t.co/Pe3a7maCDU — Asaad Khalid (@Asaad_Khalid) May 18, 2022

الثوة في كل مكان

قال طلال فيصل معلقا على المعلم السوداني “الثوة في كل ما يحيط بكم”، وشاركته هذا الرأي فرحة فقالت “فيديو اليوم بلا منازع، ومتشكرين ومقدرين يا مدرستنا يا مدرسين، والثورة خيار الشعب”.

أمّا عماد فقد قال “ما شاء الله طاقة جميلة ومجهود جبار، هذا النوع من المعلمين صعب أن ينسى”.

اسلوب سليم للتعليم كون ان المعلم يصل لي الطالب بي أي وسيله ويكون الفهم متقارب رغم اختلاف الاجيال ❤️ — Halima (@halOOm_100) May 18, 2022

ودعت مشاعل خطاب للمعلم بالتوفيق وقالت “ربنا يوفقهم ودي اللغة التي يفهمها الشباب حاليا، أستاذ ذكي، جزاه الله كل خير”.

ورأت حليمة أنه “أسلوب سليم للتعليم لكون المعلم يصل إلى الطالب بالوسيلة المتاحة ويكون الفهم متقاربا رغم اختلاف الأجيال”.

فديو اليووم بلامنااازع..ومتشكرين ومقدرين يامدرسات يامدرسين..والثورة خيااار الشعب👏⚘💞✌ — Faraha (@Faraha986) May 18, 2022

إضرار بالعملية التعليمية

ورأى قسم آخر من المغردين أن طريقة المعلم هذه تضر بالعملية التعليمية، وقال ياسر الشيخ “للأسف هذا تلقين ولا شيء أضر بالعملية التعليمية أكثر من التلقين، خصوصا في المواد العلمية والعملية”.

أمّا التاجي الجيلي فقد اعتبر أن ذلك لا يعبر عن حب وطن وليس طريقة سليمة للتعلم وقال “هذا تهريج في فصل للدراسة”.

واعتبر حساب باسم “بانادول أكسترا” أن ذلك إهدار للطاقة له وللطلاب وتساءل “هل يستطيع أن يواصل بنفس الأسلوب لكل الحصص”.

دا مابعبر عن حب وطن ولا اي حاجة ولا طريقة سليمة للتعلم دا اسمه هرج في فصل للدراسة — Eltagi Elgaili (@altagialgeli) May 18, 2022

ورأى محمد أحمد علي أن الحماس يمكن ينفع في “أي حاجة إلا في التدريس لأنه يحتاج إلى هدوء وترتيب أفكار”، وقال ساخرا “لو أخدت معلومة تعال قابلني”.

أما المغردان أيوب عرب ويسري السر، فقد تعرفا على المعلم وقالا إنه من مدارس المنهل الخاصة وهو الأستاذ حسام مكين.

وقال يسري السر “أستاذ حسام مكين ربنا يعطيه الصحة والعافية وتمنياتي لمدارس المنهل الثانوية بأم بدة دار السلام بالتوفيق دائما”.

أستاذ حسام مكين ربنا يديهو الصحة والعافية وتمنياتي لمدارس المنهل الثانوية بامبدة دار السلام بالتوفيق دائما — Yosry Elser (@ElserYosry) May 18, 2022

الثورة السودانية

وأطاح الجيش بحكم عمر البشير الذي حكم البلاد نحو 30 عاما بعد أن استولى على السلطة من حكومة منتخبة برئاسة الصادق المهدي، وذلك في 11 أبريل/ نيسان عام 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيله.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

عقد ممثلو الآلية الثلاثية لقاءين اليوم الثلاثاء في اطار المباحثات السودانية-السودانية غير المباشرة التي تقوم بتسهيلها الآلية. وشملت اللقاءات حزب الأمة القومي وتيار الوسط. pic.twitter.com/74wotsLFJJ — UN Integrated Transition Assistance Mission Sudan (@UNITAMS) May 17, 2022

وقبلها بدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية كان من المقرر أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.