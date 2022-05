زيلينسكي يعلن تدمير “دونباس” ويصف الوضع بأنه “أصبح جحيما”

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن القوات الروسية كثفت هجومها على منطقة دونباس شرقي أوكرانيا وحوّلتها إلى “جحيم”.

وقال زيلينسكي خلال مقطع مصور أُذيع ليلة الجمعة، إن “القوات الأوكرانية تواصل إحراز تقدم في تحرير منطقة خاركيف لكن المحتلين يحاولون زيادة الضغط في دونباس، إنه الجحيم وهذه ليست مبالغة”.

"All this doesn't and cannot have any military explanation for Russia. This is a deliberate and criminal attempt to kill as many Ukrainians as possible"

– President @ZelenskyyUa on Russia's May 19 attacks on Ukrainian cities pic.twitter.com/LIkA3zbbUj

