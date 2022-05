دراسة: التلوث الكيميائي سبب رئيسي للسمنة وصعوبة تخفيف الوزن

كشفت مراجعة علمية كبرى أن التلوث الكيميائي هو أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بالسمنة وزيادة الوزن، حيث تمنع الملوثات أجهزة الجسم المختلفة من التخلص من الدهون الزائدة.

ولفت العلماء خلال الدراسة التي نُشرت في مجلة (بيوكيميكال فارماكولوجي) في مايو/أيار الجاري، وسلطت عليها الضوء صحيفة (الغارديان) البريطانية أن بعض التأثيرات الكيميائية التي تزيد الوزن يمكن أن تنتقل عبر الأجيال وتؤثر في عمل الجينات.

Obesogens are any chemical that increases fat accumulation more than its calories would dictate. They're in our food, in our cosmetics, in our plastics, in our clothes, in our mattresses, and in our air. We need to wake up to fix this global problem.https://t.co/GK2MByZKoy

— Robert Lustig MD (@RobertLustigMD) May 20, 2022