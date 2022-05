جدري القرود.. كندا تسجل أول إصابتين وتأهب في أستراليا مع رصد أول حالة

أكدت السلطات الصحية في أستراليا اليوم الجمعة تسجيل أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود في البلاد، مضيفة أنها تترقب تأكيد إصابة ثانية بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة بولاية فيكتوريا أن الإصابة المؤكدة بفيروس جدري القرود ظهرت في شخص في الثلاثينيات من العمر عاد لتوه من بريطانيا، مضيفة أن هذا الشخص تم عزله.

وأشارت الوزارة إلى أن المصاب ظهرت عليه أعراض خفيفة قبل أن يحط في ملبورن يوم الاثنين الماضي، حيث طلب تقديم الرعاية الطبية الفورية له، وقالت إنه يجري حاليا تعقب جميع الأشخاص الذين اشتركوا مع هذا الشخص المصاب في رحلات الطيران.

وقالت السلطات المحلية في أستراليا اليوم الجمعة إنه تم اكتشاف أول حالة يشتبه في إصابتها بفيروس جدري القرود في البلاد، ما أثار حالة تأهب صحية في البلاد.

وذكرت السلطات الصحية بولاية نيو ساوث ويلز أنها حددت حالة “محتملة” للإصابة بالمرض لدى رجل أربعيني عاد إلى أستراليا من أوربا في الفترة الأخيرة.

وقالت السلطات الصحية في نيو ساوث ويلز في تحذير صحي اليوم الجمعة “تم إجراء فحص عاجل حدد وجود حالة محتملة للإصابة بجدري القرود، ويجري حاليا إجراء فحص تأكيدي”.

وكان الرجل قد أصيب بمرض خفيف بعد عدة أيام من عودته إلى أستراليا، ويخضع حاليا للعزل في منزله مع مخالط منزلي.

وقالت كبيرة مسؤولي الصحة بالولاية إن السلطات الصحية في نيو ساوث ويلز أصدرت تحذيرا طبيا للأطباء العاملين والمستشفيات في جميع أنحاء الولاية.

وأعلنت كندا مساء أمس الخميس تسجيل أوّل حالتَي إصابة بالمرض لدى البشر، في أعقاب سلسلة من حالات الإصابة بهذا الفيروس في أوربا أيضا.

وقالت وكالة الصحة العامة الكندية في بيان “أُبلِغت مقاطعة كيبيك بالنتيجة الإيجابية لفحص جدري القرود لعيّنتَين تلقّاهما المختبر الوطني للأحياء الدقيقة، هاتان أوّل حالتَين مؤكّدتَين في كندا”.

وأشارت السلطات الكندية إلى أنّ حالات أخرى مشتبها فيها قيد الدراسة في مدينة مونتريال الناطقة بالفرنسية، وتحدّثت الإدارة الإقليمية للصحة العامة في مونتريال عن وجود 17 حالة مشتبها فيها.

وبعد المملكة المتحدة، أعلنت إسبانيا والبرتغال الأربعاء أنهما سجّلتا إصابات مؤكدة أو يشتبه في أنها بمرض جدري القرود، وهو مرض نادر في أوربا.

وقالت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء إنها تريد معرفة المزيد -بالتعاون مع بريطانيا- عن الإصابات بجدري القرود التي تكتشف في هذا البلد منذ بداية مايو/ أيار خصوصا في مجتمع المثليين.

وأعلنت السلطات الصحية المحلية في منطقة مدريد مساء الأربعاء اكتشاف 23 إصابة يشتبه في أنها من جدري القرود، وهو مرض متوطّن في غرب أفريقيا.

من جانبها أعلنت السلطات الصحية في البرتغال أن هناك “أكثر من 20 إصابة يشتبه في أنها جدري القرود في منطقة لشبونة (غرب) تم تأكيد 5 منها”.

ومرض جدري القرود مرض نادر ومن أبرز أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد اللمفاوية وطفح جلدي في اليدين والوجه.

وينتقل جدري القرود في منطقة وسط وغرب أفريقيا، وغالبا ما يكون ذلك بالقرب من الغابات الاستوائية المطيرة، ويعتبر مرضا متوطنا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتم اكتشافه بها لأول مرة عام 1970.

ويمكن أن ينتقل المرض من شخص لآخر عبر الرذاذ المتنقل في الهواء أو الاتصال الجسدي الوثيق أو مشاركة البياضات أو الأشياء الملوثة.

