جدري القرود.. كندا تسجل أول إصابتين وتأهب في أستراليا مع رصد أول حالة

أكدت السلطات الصحية في أستراليا اليوم الجمعة تسجيل أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود في البلاد، مضيفة أنها تترقب تأكيد إصابة ثانية بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة بولاية فيكتوريا أن الإصابة المؤكدة بفيروس جدري القرود ظهرت في شخص في الثلاثينيات من العمر عاد لتوه من بريطانيا، مضيفة أن هذا الشخص تم عزله.

وأشارت الوزارة إلى أن المصاب ظهرت عليه أعراض خفيفة قبل أن يحط في ملبورن يوم الاثنين الماضي، حيث طلب تقديم الرعاية الطبية الفورية له، وقالت إنه يجري حاليا تعقب جميع الأشخاص الذين اشتركوا مع هذا الشخص المصاب في رحلات الطيران.

أعلنت الهيئات الصحية في المملكة المتحدة اكتشاف إصابة بفيروس جدري القرود -وهي عدوى فيروسية نادرة مرتبطة بمرض الجدري- لدى شخص سافر مؤخرا إلى نيجيريا.. تعرف أكثر على التفاصيل من خلال موقعنا عبر الرابط التالي https://t.co/ymBHmgECoZ#طب #صحة#مع_الحكيم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/Q5wuFcq6F7 — مع الحكيم (@m3alhakim) May 12, 2022

حالة تأهب

وقالت السلطات المحلية في أستراليا اليوم الجمعة إنه تم اكتشاف أول حالة يشتبه في إصابتها بفيروس جدري القرود في البلاد، ما أثار حالة تأهب صحية في البلاد.

وذكرت السلطات الصحية بولاية نيو ساوث ويلز أنها حددت حالة “محتملة” للإصابة بالمرض لدى رجل أربعيني عاد إلى أستراليا من أوربا في الفترة الأخيرة.

وقالت السلطات الصحية في نيو ساوث ويلز في تحذير صحي اليوم الجمعة “تم إجراء فحص عاجل حدد وجود حالة محتملة للإصابة بجدري القرود، ويجري حاليا إجراء فحص تأكيدي”.

وكان الرجل قد أصيب بمرض خفيف بعد عدة أيام من عودته إلى أستراليا، ويخضع حاليا للعزل في منزله مع مخالط منزلي.

وقالت كبيرة مسؤولي الصحة بالولاية إن السلطات الصحية في نيو ساوث ويلز أصدرت تحذيرا طبيا للأطباء العاملين والمستشفيات في جميع أنحاء الولاية.

إصابات في أوربا

وأعلنت كندا مساء أمس الخميس تسجيل أوّل حالتَي إصابة بالمرض لدى البشر، في أعقاب سلسلة من حالات الإصابة بهذا الفيروس في أوربا أيضا.

وقالت وكالة الصحة العامة الكندية في بيان “أُبلِغت مقاطعة كيبيك بالنتيجة الإيجابية لفحص جدري القرود لعيّنتَين تلقّاهما المختبر الوطني للأحياء الدقيقة، هاتان أوّل حالتَين مؤكّدتَين في كندا”.

وأشارت السلطات الكندية إلى أنّ حالات أخرى مشتبها فيها قيد الدراسة في مدينة مونتريال الناطقة بالفرنسية، وتحدّثت الإدارة الإقليمية للصحة العامة في مونتريال عن وجود 17 حالة مشتبها فيها.

وبعد المملكة المتحدة، أعلنت إسبانيا والبرتغال الأربعاء أنهما سجّلتا إصابات مؤكدة أو يشتبه في أنها بمرض جدري القرود، وهو مرض نادر في أوربا.

وقالت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء إنها تريد معرفة المزيد -بالتعاون مع بريطانيا- عن الإصابات بجدري القرود التي تكتشف في هذا البلد منذ بداية مايو/ أيار خصوصا في مجتمع المثليين.

وأعلنت السلطات الصحية المحلية في منطقة مدريد مساء الأربعاء اكتشاف 23 إصابة يشتبه في أنها من جدري القرود، وهو مرض متوطّن في غرب أفريقيا.

من جانبها أعلنت السلطات الصحية في البرتغال أن هناك “أكثر من 20 إصابة يشتبه في أنها جدري القرود في منطقة لشبونة (غرب) تم تأكيد 5 منها”.

جدري القرود

ومرض جدري القرود مرض نادر ومن أبرز أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد اللمفاوية وطفح جلدي في اليدين والوجه.

وينتقل جدري القرود في منطقة وسط وغرب أفريقيا، وغالبا ما يكون ذلك بالقرب من الغابات الاستوائية المطيرة، ويعتبر مرضا متوطنا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتم اكتشافه بها لأول مرة عام 1970.

ويمكن أن ينتقل المرض من شخص لآخر عبر الرذاذ المتنقل في الهواء أو الاتصال الجسدي الوثيق أو مشاركة البياضات أو الأشياء الملوثة.

LIVE: Media briefing on #COVID19 and other global health issues with @DrTedros https://t.co/Tw6rcdFh8f — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 17, 2022

يشار إلى أن غالبية الحالات التي تم تسجيلها حتى الآن هي لرجال مارسوا الجنس مع رجال آخرين.

وعادة ما يسبب الفيروس أعراضا مشابهة لأعراض الجدري ولكنها أقل حدة، ويمكن أن تكون الحالات شديدة أيضا.

واعتبر أنه تم القضاء على الجدري في جميع أنحاء العالم منذ عام 1980، بعد حملة تطعيم كبيرة.