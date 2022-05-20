“باقون ولن نرحل”.. فلسطيني يتحدى جنود الاحتلال أثناء قمعهم لوقفة جنوب الخليل (فيديو)

تعامل الاحتلال بشكل فظ مع المتضامنين الذين أتوا للتعاطف مع المواطنين الفلسطينيين ومؤازرتهم في منطقة مسافر يطا، وتحديدا في منطقة خربة المفجرة المستهدفة من قبل الاحتلال بالهدم ضمن 11 منطقة أخرى، حيث من المزمع ترحيل نحو 4000 فلسطيني من المنطقة.

وفي أجواء متوترة تم طرد جميع المشاركين من قمة جبل باتجاه منطقة المفجرة وإطلاق العديد من قنابل الغاز والصوت، وتفريق أعداد كبيرة من المتضامنين بحسب مراسل الجزيرة مباشر.

وفي هذه الأثناء قال أبو أشرف مسؤول منطقة خربة المفجرة “نعاني معاناة شديدة جدا ولكنكم ترون أعداد المتضامنين معنا الذين جاؤوا إلى هنا لتسجيل ما يحدث ونقله للعالم”.

وأضاف “مهما كانت المخططات الإسرائيلية أو ممارسات الاحتلال فنحن موجودون على أرضنا إلى آخر قطرة دم لدينا ولا يهمنا أي تهديد ولن نخرج منها ولن نستسلم أبدا”.

وأكد أن وجود قوات الاحتلال لا يزيدهم إلا إصرارا على البقاء والتشبّث بالأرض “الجيش الإسرائيلي كل ساعة وكل دقيقة موجود هنا، والمضايقات مستمرة بهدف الضغط على السكان حتى يرحلوا، ولكن بالنسبة لي ولكل الأهالي كلما رأينا جنود الاحتلال هنا نزداد عزما وتشبثًا بأرضنا”.

وتابع “سنقيم صلاة الجمعة هنا الآن وستكون لدينا فعاليات كل أسبوع حتى نوصل صوتنا لكل العالم ونفضح الاحتلال الذي أتى إلى هنا بقنابل الغاز والصوت والتهديد بالاعتقال ولكن كل ذلك لا يهمنا ولا يثنينا ونتصدى له بصدورنا العارية. وليس لنا أي بديل عن هذه الأراضي ونرعى ثروة حيوانية فيها”.