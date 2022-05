الأغلى على الإطلاق.. بيع سيارة مرسيدس عتيقة بسعر قياسي في مزاد سري (فيديو)

كشفت شركة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس بنز عن بيع سيارة عتيقة نادرة من مقتنيات الشركة في مزاد بـ135 مليون يورو (143 مليون دولار).

وقالت الشركة، الخميس، إن السعر الذي دفعه جامع خاص للسيارات، في وقت سابق هذا الشهر للحصول على سيارة من موديل (300 أس أل آر أولينهاوت كوبيه) بأبوابها المجنحة المميزة “يجعلها أكبر سيارة قيمة وأغلاها على الإطلاق”.

وبيعت السيارة في مزاد أقيم سرًّا في 5 مايو/ أيار الجاري في متحف مرسيدس بنز في مدينة شتوتغارت الألمانية.

وقالت دار “آر أم سوذبيز” إن السيارة بيعت بالتعاون مع الفرع المتخصص في السيارات الفاخرة في دار سوذبيز وشركة صناعة السيارات الألمانية.

وقد بيعت هذه السيارة بسعر يزيد بنحو الضعفين على السعر القياسي السابق المسجل عام 2018 إثر بيع سيارة من نوع فيراري “250 جي تي أو” طراز عام 1962 بسعر تجاوز 48 مليون دولار في مزاد نظمته “آر أم سوذبيز” عام 2018.

وقالت شركة المزادات الشهيرة إن سيارة مرسيدس “300 SLR” أصبحت من “أغلى عشر قطع مبيعة في تاريخ المزادات”.

وأوضحت مرسيدس بنز أن عائدات بيع السيارة ستُستخدم في إطلاق صندوق يقدم منحا دراسية للشباب للتعرف على العلوم البيئية والحد من الكربون وإجراء أبحاث في هذا المجال.

وقالت على تويتر “السيارة الأكثر قيمة في العالم، قمنا ببيع إحدى سياراتنا مقابل 135 مليون يورو لإنشاء صندوق مرسيدس بنز على مستوى العالم”.

وتسعى الشركة من خلال هذا الصندوق إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجم عن الوقود الأحفوري باعتباره أحد الأسباب الرئيسية لتغير المناخ.

The most valuable car in the world is a Mercedes-Benz. Together with @rmsothebys we sold one of our Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupés for 135 million Euro for a good cause. The proceeds will be used to establish a world-wide “Mercedes-Benz Fund”. ▶️ https://t.co/QPdfgCfsGO pic.twitter.com/WtYkWpTv4P

— Mercedes-Benz (@MercedesBenz) May 19, 2022