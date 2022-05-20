الأغلى على الإطلاق.. بيع سيارة مرسيدس عتيقة بسعر قياسي في مزاد سري (فيديو)

كشفت شركة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس بنز عن بيع سيارة عتيقة نادرة من مقتنيات الشركة في مزاد بـ135 مليون يورو (143 مليون دولار).

وقالت الشركة، الخميس، إن السعر الذي دفعه جامع خاص للسيارات، في وقت سابق هذا الشهر للحصول على سيارة من موديل (300 أس أل آر أولينهاوت كوبيه) بأبوابها المجنحة المميزة “يجعلها أكبر سيارة قيمة وأغلاها على الإطلاق”.

وبيعت السيارة في مزاد أقيم سرًّا في 5 مايو/ أيار الجاري في متحف مرسيدس بنز في مدينة شتوتغارت الألمانية.

وقالت دار “آر أم سوذبيز” إن السيارة بيعت بالتعاون مع الفرع المتخصص في السيارات الفاخرة في دار سوذبيز وشركة صناعة السيارات الألمانية.

وقد بيعت هذه السيارة بسعر يزيد بنحو الضعفين على السعر القياسي السابق المسجل عام 2018 إثر بيع سيارة من نوع فيراري “250 جي تي أو” طراز عام 1962 بسعر تجاوز 48 مليون دولار في مزاد نظمته “آر أم سوذبيز” عام 2018.

وقالت شركة المزادات الشهيرة إن سيارة مرسيدس “300 SLR” أصبحت من “أغلى عشر قطع مبيعة في تاريخ المزادات”.

وأوضحت مرسيدس بنز أن عائدات بيع السيارة ستُستخدم في إطلاق صندوق يقدم منحا دراسية للشباب للتعرف على العلوم البيئية والحد من الكربون وإجراء أبحاث في هذا المجال.

وقالت على تويتر “السيارة الأكثر قيمة في العالم، قمنا ببيع إحدى سياراتنا مقابل 135 مليون يورو لإنشاء صندوق مرسيدس بنز على مستوى العالم”.

وتسعى الشركة من خلال هذا الصندوق إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجم عن الوقود الأحفوري باعتباره أحد الأسباب الرئيسية لتغير المناخ.

The most valuable car in the world is a Mercedes-Benz. Together with @rmsothebys we sold one of our Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupés for 135 million Euro for a good cause. The proceeds will be used to establish a world-wide “Mercedes-Benz Fund”. ▶️ https://t.co/QPdfgCfsGO pic.twitter.com/WtYkWpTv4P — Mercedes-Benz (@MercedesBenz) May 19, 2022

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة مرسيدس بنز أولا كالينوس “نود أن نشجع جيلا جديدا على السير على خطى رودولف أولينهاوت المبتكرة وتطوير تقنيات جديدة مذهلة، لا سيما تلك التي تهدف لإزالة الكربون والحفاظ على الموارد”.

وتعد سيارة (300 أس أل آر أولينهاوت كوبيه) أحد نموذجين أوليين تم تصنيعهما عام 1955 وسميت باسم كبير مهندسي الشركة آنذاك رودولف أولينهاوت.

وأكدت الشركة أن مجموعة مقتنياتها تضم حوالي 1100 سيارة يعود تاريخها إلى عام 1886.

وبحسب تصنيف وضعته وكالة فرانس برس للأعمال الفنية التي بيعت في مزاد علني في السنوات الأخيرة، ولا سيما في نيويورك، يبقى السعر القياسي المطلق مسجلا للوحة “سالفاتور موندي” لمعلم الرسم خلال عصر النهضة الإيطالي ليوناردو دا فينشي التي بيعت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 بـ450.3 مليون دولار في مزاد لدار كريستيز في نيويورك.

ويليها رسم بورتريه “شوت سايج بلو مارلين” لأندي وارهول الذي بيع بمبلغ 195 مليون دولار في مزاد لدار كريستيز في التاسع من مايو/ أيار الحالي، ليصبح أغلى عمل فني من القرن العشرين يباع في مزاد علني.

وبالنسبة لأعمال القرن العشرين، بيعت لوحة “نساء الجزائر (الإصدار 0)” لبابلو بيكاسو (179.4 مليون دولار في مايو/ أيار 2015) و”امرأة عارية نائمة” لأميديو موديلياني (170.4 مليون دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015). وقد بيع العملان أيضا في مزادين لدار كريستيز.

وبحسب ترتيب القطع المبيعة في المزاد بأكثر من 100 مليون دولار، بيعت سيارة المرسيدس في 5 أيار/ مايو لدى “آر أم سوذبيز” وأصبت تحتل المرتبة السادسة أو السابعة.

وبيعت السيارة التي كانت مملوكة لـ”مرسيدس بنز”، لجامع خاص ووافق المشتري على عرض سيارته للجمهور خلال أحداث استثنائية، وستظل النسخة الأخرى ملكا لشركة مرسيدس بنز التي ستستمر في عرضها في متحفها في شتوتغارت.