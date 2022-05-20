أمير قطر من ألمانيا: سنحاول تقديم كل ما يمكن من أجل أمن الطاقة في أوربا (فيديو)

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن بلاده ستقدم كل ما بوسعها من أجل أمن الطاقة في أوربا مؤكدًا تطلعها لاكتشاف أسواق جديدة.

وأكد خلال مؤتمر صحفي عقده بمشاركة المستشار الألماني أولاف شولتز أن العلاقات الثنائية بين قطر وألمانيا متميزة في مختلف المجالات، وأنه قد جرى تبادل الرؤى بشأن القضايا المشتركة.

ولفت إلى أن الغاز يلعب دورًا أساسيًا في الطاقة بالعالم، وأن بلاده تتطلع لاستكشاف أسواق جديدة، وأوربا سوق واعدة.

وفي هذا الصدد قال المستشار الألماني إنه تبادل الرؤى مع أمير دولة قطر بشأن هدف تقليل اعتماد بلاده على ورادات الطاقة الروسية، مشيرًا إلى أن الحرب على أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة تمثل تحديات كبيرة.

وأضاف “العلاقات الاقتصادية جيدة مع قطر، ووارداتها من الطاقة تزداد، وأمن الطاقة مهم بالنسبة لنا، وقطر تلعب دورًا مهمًا في استراتيجيتنا الجديدة لضمان أمن الطاقة”.

وبشأن أفغانستان، شكر المستشار أولاف شولتز قطر على مساعدة ألمانيا في إجلاء رعاياها من هناك، واتفق مع الشيخ تميم على أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة تقتضي جهودًا دولية مشتركة.

وحول إيران، قال أمير قطر “بحثنا التطورات الدولية، ومحاولات حل الخلاف بشأن الاتفاق النووي، ونؤمن بحل النزاعات بالطرق السلمية، ونشجع الحوار مع إيران”.

كما استعرض الشيخ تميم استعدادات بلاده لاستضافة كأس العالم هذا العام مؤكدًا أن بلاده تتطلع لاستقبال الجماهير الألمانية.

وقال “لن نمنع أحدًا من دخول الدوحة، والاحتفال بالمونديال، وندعو الجميع لزيارتنا واكتشاف ثقافتنا”.

وكان وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني أكد لوكالة الأنباء القطرية عُمق وقوة العلاقات التجارية والاستثمارية التي تربط بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما نما بنحو 79%، ليبلغ حوالي 3 مليارات دولار خلال العام الماضي.

وأضاف أنه توجد في السوق القطرية حوالي 331 شركة ألمانية تعمل في مجالات تطوير السكك الحديدية والتجارة والمقاولات والخدمات والاتصالات والطرق والبنية التحتية والأجهزة والمعدات الطبية، وغيرها من المجالات الحيوية الأخرى.

ولفت إلى أن الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين الصديقين، بما في ذلك اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، والاتفاقيات الموقعة في مجالات الصحة، والرياضة، والإعلام، وعلم الآثار، والطاقة الشمسية، والثقافة، والصناعة، والتجارة، والطيران المدني، والنقل الجوي، مشيرًا إلى اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني، والتي تم عقد دورتها السادسة في العاصمة الألمانية برلين في العام 2019.