ناطحة سحاب “إمباير ستيت” في نيويورك تضيء باللون الأخضر احتفالا بعيد الفطر

أضيئت ناطحة السحاب إمباير ستايت الشهيرة في نيويورك بالولايات المتحدة ليل السبت/الأحد باللون الأخضر احتفالا بعيد الفطر، في تقليد بدأ العمل به منذ سنوات عدة.

ونشر حساب المبنى الأمريكي الشهير تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” يضيء السحاب الليلة باللون الأخضر احتفاء بعيد الفطر”.

Taking to the skies in green tonight for Eid al-Fitr 💚

📷: 212sid/IG #ESBright pic.twitter.com/OTaryZOETl

— Empire State Building (@EmpireStateBldg) May 1, 2022