ناطحة سحاب “إمباير ستيت” في نيويورك تضيء باللون الأخضر احتفالا بعيد الفطر

أضيئت ناطحة السحاب إمباير ستايت الشهيرة في نيويورك بالولايات المتحدة ليل السبت/الأحد باللون الأخضر احتفالا بعيد الفطر، في تقليد بدأ العمل به منذ سنوات عدة.

ونشر حساب المبنى الأمريكي الشهير تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” يضيء السحاب الليلة باللون الأخضر احتفاء بعيد الفطر”.

Taking to the skies in green tonight for Eid al-Fitr 💚 📷: 212sid/IG #ESBright pic.twitter.com/OTaryZOETl — Empire State Building (@EmpireStateBldg) May 1, 2022

ويقول المبنى الشهير على صفحته على الإنترنت: ” من السمات المميزة لأفق مدينة نيويورك منذ عام 1976، استحوذت أضواء مبنى إمباير ستيت على خيال العالم لعقود. نحافظ على تقليد تغيير لون الأضواء للتعرف على المناسبات والأعياد المهمة والمنظمات على مدار العام”.

ويذخر موقع المبنى برزنامة كبيرة من الفعاليات التي يغير فيها المبنى إضاءته البيضاء المميزة إلى ألوان بحسب المناسبات سواء الدينية منها أو العالمية.

وناطحة السحاب هذه هي ملكية خاصة وتتلقى سنويا مئات الطلبات من حول العالم لإنارتها بألوان مختلفة احتفالا بمناسبات شتى، لكن إدارة المبنى لا تناقش علنا آلية اختيار المناسبات التي تقرر اعتمادها.

ويتكون المبنى من 102 طابقا بارتفاع 380 مترًا، وإذا أضيف له البرج والهوائي المثبت به يصل ارتفاعه إلى 443 مترًا، وهو حاليًا رابع أطول مبنى في مدينة نيويورك، وسادس أطول مبنى في الولايات المتحدة، والثالث والثلاثين من حيث الارتفاع في العالم.