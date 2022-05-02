فرقة الجيش الأوكراني الموسيقية تعزف أنشودة عن النبي محمد

عزفت فرقة الجيش الأوكراني الموسيقية أنشودة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم احتفاء بعيد الفطر المبارك.

وأظهر مقطع مصور الفرقة الأوكرانية العسكرية وهي تردد أنشودة عن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويردد أفراد الفرقة كلمات الأنشودة باللغتين العربية والأوكرانية.

وحوى المقطع المصور لقطات للحرب الدائرة في أوكرانيا منذ 24 من فبراير/شباط الماضي ولقطات لمشاركة الجنود المسلمين في الدفاع عن أوكرانيا.

واحتفل المسلمون اليوم الإثنين في مختلف أنحاء العالم بعيد الفطر المبارك بعد انتهاء شهر رمضان المعظم.