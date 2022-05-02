شاهد: حريق هائل يلتهم 80 منزلا في الفلبين ويقضي على 8 أشخاص

لقي 8 أشخاص بينهم 6 أطفال حتفهم، اليوم الإثنين، في حريق هائل التهم نحو 80 منزلا في حيّ فقير في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وقالت سلطات الطوارئ في البلاد إن الحريق شب في الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي(21:00 بتوقيت غرينتش) في الطبقة الثانية من منزل في الحي الفقير المكتظ بالسكان والواقع في حرم جامعة الفلبين الهائل.

وأضافت السلطات أن الحريق سرعان ما امتد إلى المنازل المتلاصقة في الحي الفقير لتدمر عشرات المنازل.

ولم تكشف السلطات عن أسباب الحريق إلا أنها قالت إنها فتحت تحقيقا للوقوف على أسباب الواقعة.