“دم هتلر اليهودي” يثير حنق إسرائيل على روسيا

تسببت تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول أن الزعيم النازي أدولف هتلر كان يحمل “دماء يهودية” حنق إسرائيل ووصفت التصريحات بأنها “خطأ لا يغتفر”.

شجب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد الاثنين تصريحات نظيره الروسي الذي قال إن هتلر “كان دمه يهوديًا”، واستدعى السفير الروسي للحصول على “توضيحات”.

وكثيرا ما حاولت إسرائيل منذ بداية الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا في 24 من فبراير/شباط الماضي، أن تحافظ على توزان دبلوماسي في علاقاتها مع كييف وموسكو، بيد أن تصريحات لافروف في مقابلة مع قناة إيطاليّة تلفزيونية بُثّت الأحد أثارت غضبًا.

وخلال مقابلة مع قناة ريته 4 الإيطالية، سُئل لافروف كيف يمكن لروسيا أن تدعي أنها بحاجة إلى “القضاء على النزعة النازية” في أوكرانيا بينما رئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي يهودي.

وقال لافروف متحدثا من خلال مترجم إيطالي “عندما يقولون ‘أي نوع من النزعة النازية هذا إذا كنا يهودا‘ أعتقد أن هتلر أيضا له أصول يهودية لذا فهذا لا يعني شيئا”.

‭‭‭‭ ‬‬‬‬وأضاف “منذ فترة طويلة ونحن نسمع حكماء من اليهود يقولون إن أكبر معاد للسامية هم اليهود أنفسهم”.

وأدان وزير الخارجية الإسرائيلي تصريحات لافروف قائلًا إن “تصريحات الوزير لافروف هي في الوقت نفسه فاضحة ولا تُغتفر وخطأ تاريخي مروّع”.

وندّد أيضًا داني دايان، رئيس نصب محرقة اليهود (ياد فاشيم) بتصريحات لافروف معتبرًا إيّاها “تصريحات لا أساس لها ومضلّلة وخطيرة وتستحقّ أن تُدان”.

ودعا زيلنسكي في خطاب ألقاه نهاية شهر مارس/آذار أمام البرلمان الإسرائيلي(الكينست)، تل أبيب إلى “اتخاذ خيار” من خلال دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، طالبًا من إسرائيل تزويد بلاده بأسلحة.