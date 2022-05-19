3 أسباب رئيسية وراء زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا مجددا.. تعرف عليها

نشر موقع (يو إس أيه توداي) الأمريكي تقريرا يستعرض أهم أسباب ازدياد الإصابات بفيروس كورونا مجددا، مؤكدا أن الإصابة بمتحور أوميكرون لا تحمي من المتغيرات الأخرى.

وقال أنتوني فوسي كبير المستشارين الطبيين خلال إفادة بالبيت الأبيض إن المد المتصاعد لمتغيرات أوميكرون الفرعية هو السبب الرئيسي وراء الازدياد الجزئي في عدد حالات الإصابة.

It's happening again: COVID cases are back on the rise. There are three main reasons why. Via @eweise https://t.co/QLANT9dZnP via @usatoday — Dinah Voyles Pulver (@DinahVP) May 18, 2022

وفي هذا السياق، نشر موقع (يو إس أيه توداي) الأمريكي تقريرا يستعرض أهم أسباب ازدياد الإصابات بفيروس كورونا مجددا.

وخلص الخبراء إلى وجود 3 أسباب رئيسية، وأكدوا أن الإصابة بمتحور أوميكرون لا تحمي من المتغيرات الأخرى، وأن هناك حاجة ماسة إلى تلقي اللقاحات المعززة، وفقا لما نقله الموقع.

وقال روشيل والينسكي مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة، إنه تم تسجيل زيادة قدرها 26% في حالات الإصابة بكورونا بالولايات المتحدة وحدها، مقارنة بالأسبوع الماضي.

وأوضح أن التخلي عن الأقنعة الواقية (الكمامات) أحد العوامل الأساسية لارتفاع عدد حالات الإصابة ولا سيما خلال التجمعات الكبيرة، مشيرا إلى ضرورة عودة ارتداء الأقنعة بالتزامن مع زيادة عدد حالات الإصابة.

بدورها، أرجعت ميلاني أوت عالمة الفيروسات في معاهد جلادستون في سان فرانسيسكو زيادة عدد الإصابات إلى الطبيعة المعدية لمتحور أوميكرون.

وقالت “أوميكرون معدٍ للغاية، وكنا نأمل حقا أن يساعدنا على الاقتراب من مناعة القطيع”.

وأشارت الدكتورة ميلاني إلى أن الحصول على اللقاح المعزز بعد الإصابة بمتحور أوميكرون يحد كثيرا من الإصابة بمختلف متحورات فيروس كورونا، ويمنح المريض “حصانة فائقة”.

وأظهرت نتائج ورقة بحثية نُشرت في مجلة (نيتشر) أن الأشخاص المصابين بمتحور أوميكرون يحصلون على مناعة ضد متحوراته فقط دون السلالات الأخرى، برغم تفشي 5 متغيرات رئيسية هي ألفا وبيتا وجاما ودلتا وأوميكرون.

في هذا السياق، نقل موقع (يو إس أيه توداي) السبب الثالث لعودة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا عن منسق البيت الأبيض الجديد للاستجابة لفيروس كورونا الدكتور آشيش جها الذي لفت إلى “النقص القائم في الموارد الأساسية لتوفير اللقاحات والجرعات المعززة للجميع”.

وقال “أقضي الكثير من الوقت لإقناع الكونغرس بتوفير المزيد من أموال المساعدات لسد النقص في حالات الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا”، مؤكدا أنه يشعر “بالفشل” في ظل تصارع الكونغرس لتوفير التمويل اللازم لأوكرانيا.

وأعلنت متحدثة باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية أمس، أن الوزير كزافييه بيسيرا أصيب بفيروس كورونا أثناء زيارة للعاصمة الألمانية برلين قبل اجتماعات وزراء الصحة لمجموعة السبع.

وأضافت المتحدثة أن بيسيرا الذي حصل على تطعيم كامل وجرعة معززة يعاني من أعراض خفيفة وسيعمل في عزلة.

وأعلنت جامعة (جونز هوبكنز)، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة سجلت وحدها مليون وفاة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة نهاية عام 2019.