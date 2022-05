3 أسباب رئيسية وراء زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا مجددا.. تعرف عليها

نشر موقع (يو إس أيه توداي) الأمريكي تقريرا يستعرض أهم أسباب ازدياد الإصابات بفيروس كورونا مجددا، مؤكدا أن الإصابة بمتحور أوميكرون لا تحمي من المتغيرات الأخرى.

وقال أنتوني فوسي كبير المستشارين الطبيين خلال إفادة بالبيت الأبيض إن المد المتصاعد لمتغيرات أوميكرون الفرعية هو السبب الرئيسي وراء الازدياد الجزئي في عدد حالات الإصابة.

It's happening again: COVID cases are back on the rise. There are three main reasons why. Via @eweise https://t.co/QLANT9dZnP via @usatoday

— Dinah Voyles Pulver (@DinahVP) May 18, 2022