مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية

اقتحم عشرات من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك اليوم الخميس، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حين قامت سلطات الاحتلال باعتقال عدد من الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن عشرات من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، تزامنًا مع عيد “الشعلة” اليهودي.

وأشارت إلى أن عضو الكنيست الإسرائيلي (موشيه فجلن) قاد إحدى مجموعات الاقتحام، بحضور عدد من الحاخامات الذين تولوا تقديم روايات عن الهيكل المزعوم.

حملة اعتقالات

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الخميس، 15 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية، وذكرت (وفا) أن الاعتقالات شملت فلسطينيين من رام الله والخليل وبيت لحم والقدس، إضافة إلى أسير محرر من نابلس.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه “اعتقل 13 مشتبها فيه، بعدة قرى وبلدات في الضفة الغربية” الليلة الماضية.

#متابعة .. قوات الاحتـ.لال تقتحم مخيم العين بنابلس، ما أدى لاندلاع مواجهات. — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 19, 2022

وأفاد تقرير فلسطيني نشر أول الشهر الماضي، باعتقال إسرائيل منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر مارس/ آذار الماضي أكثر من 2140 شخصا من بينهم 200 طفل وأكثر من 35 امرأة، أغلبهم في جنين شمال الضفة الغربية وشرق القدس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم قريتي الطيبة وزبوبا وداهمت عدة منازل وفتشتها وكثفت من وجودها العسكري جنوب وغرب جنين.

بعد أن فقد السيطرة على المدينة

🔖 تقرير صفا| تصاعد اعتداءات الاحتلال بالقدس.. صراع مشتعل على السيادة والهويةhttps://t.co/riz8JjI2d3 — وكالة صفا (@SafaPs) May 19, 2022

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية زبوبا الواقعة بمحاذاة جدار الفصل العنصري وداهمت عدة منازل عرف من أصحابها “سمير ومنير أحمد جرادات” وفتشتها واستجوبت ساكنيها.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الطيبة وشنت حملات تفتيش وتمشيط أطلقت خلالها قنابل الغاز باتجاه منازل المواطنين، كما عززت وجودها العسكري في تلك المنطقة.