قُتل زوجها كما ورد في مقالها قبل سنوات.. روائية “كيف تقتلين زوجك” تحاكَم بتهمة قتل زوجها

بعدما نشرت مقالة أدبية بعنوان “كيف تقتلين زوجك” تُحاكَم روائية أمريكية في سن 71 عاما في شمال غرب الولايات المتحدة، بتهمة قتل زوجها تماما كما ورد في نصها الصادر قبل سنوات.

وبدأت محاكمة الروائية (نانسي كرامبتون بروفي) في مطلع أبريل/ نيسان أمام محكمة بمدينة بورتلاند في ولاية أوريغون، ولم يُحدد أي موعد لنهاية المحاكمة.

وتعين الانتظار حتى هذا الأسبوع لخضوع هذه الكاتبة المتخصصة في الروايات العاطفية ذات العناوين المفعمة بالدلالات كـ”جحيم القلب” و”الزوج السيئ” للاستجواب أمام المحكمة من جانب الادعاء الذي واجهها بأدلة تعرّي التناقض في إفاداتها.

A romance novelist wrote “How to Murder Your Husband.” Seven years later, her husband was brutally murdered. Now she’s on trial. https://t.co/6YvWmw2AMm — The New York Times (@nytimes) May 18, 2022

إجابة عن كل شيء

لكنّ الكاتبة التي نشرت مقالة أدبية تحمل عنوان “كيف تقتلين زوجك” وتتضمن نصائح عن طريقة التخلص من الزوج دون إثارة شكوك جنائية، كانت لديها إجابات عن كل شيء وهي تنفي كل الاتهامات الموجهة إليها جملة وتفصيلا.

ويؤكد المحققون أن نانسي بروفي قتلت في يونيو/ حزيران عام 2018 زوجها دانيال وهو طاه كان عمره 63 عاما حينها، بهدف تقاضي تعويضات من 10عقود تأمين بقيمة إجمالية تبلغ 1.4 مليون دولار.

وكان الزوجان يدفعان شهريا أكثر من ألف دولار على عقود التأمين -رغم مديونيتهما الكبيرة- لكنهما كانا يمتنّعان عن تسديد قيمة القروض السكنية بحسب ما ذكر الادعاء.

Nancy Crampton Brophy, who once wrote an essay called “How to Murder Your Husband,” insisted on Monday that she was very happily married while testifying in her defense against charges that she murdered her husband in 2018. https://t.co/lQTWC8wVkr — The Daily Beast (@thedailybeast) May 17, 2022

وفنّد المدعي العام حجج نانسي كرامبتون بروفي، متحديًا إياها بأن تشرح سبب وجودها بسيارتها أمام كلية الطهي حيث كان يعمل زوجها، كما أوضحته ذلك كاميرا مراقبة قبل دقائق من مقتله برصاصتين في إحدى قاعات الكلية.

وقالت المتهمة وطبيب نفسي استعان به وكلاء الدفاع “إنها نسيت هذا التفصيل بسبب فقدانها الذاكرة جراء صدمة تلقيها نبأ وفاة زوجها”.

وتساءل المدعي العام في تصريحات أوردتها صحيفة “ذي أوريغونيان” المحلية “كيف يمكن للروائية أن تكون واثقة بأنها لم تقتل زوجها” وهي تقول إنها نسيت ما حصل.

The romance novelist, Nancy Crampton-Brophy pleaded not guilty in the shooting of her husband, but new evidence has come forward in this case.https://t.co/U4ehmEN7ec — News 10 (@KTVL) May 16, 2022

وقال “كنتِ هناك في الوقت نفسه الذي قتل فيه زوجك برصاص أحدهم بفارق 6 دقائق، مع النوع عينه من السلاح الذي كنتِ تملكينه المفقود حاليا بصورة غامضة”.

وردت نانسي بروفي وقالت “لدي انطباع بأني لو قتلته لكنت أعرف كل التفاصيل” لافتة إلى أنها كانت في جوار مسرح الجريمة من باب المصادفة البحتة وربما بدافع الاستلهام لرواياتها.

How To Murder Your Husband novelist on trial for murdering husband says she can't remember driving past crime scene https://t.co/JafWTNNL6W — Daily Mail US (@DailyMail) May 17, 2022

ويتوقف المحققون عند فوهة مسدس من نوع (غلوك) اشترتها على (إي باي) قبل أشهر من الجريمة، وتقول الشرطة إن المتهمة جهزت بها مسدسا من النوع عينه كان الزوجان يمتلكانه لاستخدامه في الجريمة، وهي قطعة لم يُعثر عليها حتى اليوم رغم عمليات البحث المكثفة.

وتقول الروائية إنها اشترت قطعة السلاح هذه بدافع الواقعية لاستخدامها إكسسوارا في كتابة رواية، وإنها لا تعرف ما حل بها لاحقا.

وقالت في إفادات سابقة أيضا إنها حازت مسدس “غلوك” ليستخدمه زوجها للحماية خلال قطاف الفطر في الغابة.