قُتل زوجها كما ورد في مقالها قبل سنوات.. روائية “كيف تقتلين زوجك” تحاكَم بتهمة قتل زوجها

بعدما نشرت مقالة أدبية بعنوان “كيف تقتلين زوجك” تُحاكَم روائية أمريكية في سن 71 عاما في شمال غرب الولايات المتحدة، بتهمة قتل زوجها تماما كما ورد في نصها الصادر قبل سنوات.

وبدأت محاكمة الروائية (نانسي كرامبتون بروفي) في مطلع أبريل/ نيسان أمام محكمة بمدينة بورتلاند في ولاية أوريغون، ولم يُحدد أي موعد لنهاية المحاكمة.

وتعين الانتظار حتى هذا الأسبوع لخضوع هذه الكاتبة المتخصصة في الروايات العاطفية ذات العناوين المفعمة بالدلالات كـ”جحيم القلب” و”الزوج السيئ” للاستجواب أمام المحكمة من جانب الادعاء الذي واجهها بأدلة تعرّي التناقض في إفاداتها.

A romance novelist wrote “How to Murder Your Husband.” Seven years later, her husband was brutally murdered. Now she’s on trial. https://t.co/6YvWmw2AMm

