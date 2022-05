غوتيريش يحذر من مجاعة عالمية تستمر لسنوات

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من مجاعة عالمية تستمر لسنوات بسبب هجوم روسيا العسكري على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير/شباط الماضي.

وقال غوتيريش، خلال اجتماع وزاري حول الجوع بمقر الأمم المتحدة في نيويورك مساء الأربعاء، إن الحرب أدت إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في الدول الفقيرة بسبب ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن “هذا الصراع يهدد بدفع عشرات الملايين من الناس إلى حافة انعدام الأمن الغذائي، وما يترتب عليه من سوء التغذية وجوع جماعي بل ومجاعة”.

The war in Ukraine, on top of all the other global crises, threatens tens of millions of people with food insecurity, malnutrition, mass hunger & famine.

There is enough food in our world for everyone, but we must act together, urgently & with solidarity.

— António Guterres (@antonioguterres) May 19, 2022