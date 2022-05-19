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غوتيريش يحذر من مجاعة عالمية تستمر لسنوات

غوتيريش يحذر من مجاعة عالمية تستمر لسنوات
19/5/2022-|آخر تحديث: 19/5/202202:24 PM (مكة المكرمة)

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من مجاعة عالمية تستمر لسنوات بسبب هجوم روسيا العسكري على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير/شباط الماضي.

وقال غوتيريش، خلال اجتماع وزاري حول الجوع بمقر الأمم المتحدة في نيويورك مساء الأربعاء، إن الحرب أدت إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في الدول الفقيرة بسبب ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن “هذا الصراع يهدد بدفع عشرات الملايين من الناس إلى حافة انعدام الأمن الغذائي، وما يترتب عليه من سوء التغذية وجوع جماعي بل ومجاعة”.

ونبّه غوتيريش إلى أن العالم قد يواجه نقص إمدادات الغذاء عالميا في الأشهر المقبلة إذا لم يتم إعادة الصادرات الأوكرانية إلى مستويات ما قبل الحرب المتواصلة منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.

وأشار إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحادّ، تضاعف من 135 مليونا قبل بدء الجائحة إلى 276 مليونا في الوقت الحالي.

وأبدى أعلى مسؤول في الأمم المتحدة تفاؤلا حذرا وقال “هناك ما يكفي من الغذاء في عالمنا الآن إذا عملنا معا ولكن ما لم نحل هذه المشكلة اليوم فإننا نواجه شبح نقص الغذاء العالمي في الأشهر المقبلة”.

وأدت الحرب إلى قطع الإمدادات من موانئ أوكرانيا التي كانت تصدر في السابق كميات هائلة من زيت عباد الشمس والحبوب مثل الذرة والقمح، ما أدى إلى تراجع المعروض عالميا وبالتالي ارتفاع أسعار البدائل.

وطالب غوتيريش روسيا بأن تسمح بالتصدير الآمن والمضمون للحبوب المخزّنة في الموانئ الأوكراني، داعيا أيضا إلى استكشاف طرق نقل بديلة عن الممرّ البحري لتصدير هذه الحبوب المخزّنة خاصة في مدينة أوديسا الساحلية المطلّة على البحر الأسود.

وحذر من أنه لا يوجد حل فعال لأزمة الغذاء دون إعادة دمج إنتاج الغذاء في أوكرانيا مع الأسمدة التي تنتجها روسيا وبيلاروسيا في السوق العالمية.

ولا تخضع الأسمدة الروسية للعقوبات التي فرضها الغرب على موسكو منذ بدء الحرب، وكشف غوتيريش في هذا الصدد أنه يجري اتصالات مكثفة مع روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي لإعادة الصادرات الغذائية إلى المستويات الطبيعية.

وتنتج روسيا وأوكرانيا 30% من إمدادات القمح بالعالم وقبل الحرب كان يُنظر إلى أوكرانيا على أنها سلة خبز العالم، حيث كانت تصدر 4.5 ملايين طن من المنتجات الزراعية شهريا عبر موانئها.

وقال مسؤولو البنك الدولي خلال اجتماع أمس الأربعاء إن البنك سيتيح 30 مليار دولار للمساعدة في منع أزمة في الأمن الغذائي ناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي أوقفت معظم صادرات الحبوب من البلدين.

وذكر البنك أن المبلغ الإجمالي سيشمل 12 مليار دولار في مشروعات جديدة وأكثر من 18 مليار دولار من مشروعات غذاء قائمة تمت الموافقة عليها ولكن لم يتم صرفها بعد.

وستذهب غالبية الموارد إلى أفريقيا والشرق الأوسط وأوربا الشرقية وآسيا الوسطى وجنوب آسيا، وهي المناطق الأكثر تضررا من تأثير الحرب في أوكرانيا على إمدادات الحبوب.

وتعتمد دول مثل مصر بشكل كبير على القمح الأوكراني والروسي وتسارع للحصول على إمدادات في الوقت الذي منعت فيه روسيا الصادرات الزراعية الأوكرانية من موانئ البحر الأسود وفرضت قيودا على الصادرات المحلية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر